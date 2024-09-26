«Рок-треш-звезде» Шнурову подсказали секрет крепкого брака после четвёртого развода

На днях стало известно, что четвёртая жена Сергея Шнурова подала на развод после шести лет брака. Семью не спасли даже двое детей, которых музыканту родила Ольга Абрамова. О причинах такого решения никто из супругов не говорит, однако, по мнению психолога Константина Сибитева, лидеру группы «Ленинград» мешают выстроить крепкие отношения взрывной характер и эпатажное поведение.

«Начнём с того, что Сергей — звезда. И не просто звезда, а рок-треш-звезда с огромным багажом противоречий, эпатажа и взрывного характера. Как семейный психолог отмечу, что для таких личностей семья — это компромиссы, к которым не всегда легко прийти», — отметил эксперт в беседе с порталом «Страсти».

Психолог считает, что артист привык к вниманию публики, поэтому ему тяжело подстраиваться под нужды других. Это требует смирения и уступчивости, которых у рок-исполнителя, очевидно, нет.

«Его харизма, независимость и творческая свобода плохо сочетаются с семейной рутиной. Ведь где-то между гастролями и репетициями трудно вместить «парламентскую демократию» (так Шнуров описывал свои отношения с Ольгой — Life.ru)», — объяснила эксперт.