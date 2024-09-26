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26 сентября, 13:47

«Рок-треш-звезде» Шнурову подсказали секрет крепкого брака после четвёртого развода

Психолог Сибитев: Шнуров не может построить семью из-за взрывного характера

Сергей Шнуров. Обложка © Wikipedia

Сергей Шнуров. Обложка © Wikipedia

На днях стало известно, что четвёртая жена Сергея Шнурова подала на развод после шести лет брака. Семью не спасли даже двое детей, которых музыканту родила Ольга Абрамова. О причинах такого решения никто из супругов не говорит, однако, по мнению психолога Константина Сибитева, лидеру группы «Ленинград» мешают выстроить крепкие отношения взрывной характер и эпатажное поведение.

«Начнём с того, что Сергей — звезда. И не просто звезда, а рок-треш-звезда с огромным багажом противоречий, эпатажа и взрывного характера. Как семейный психолог отмечу, что для таких личностей семья — это компромиссы, к которым не всегда легко прийти», — отметил эксперт в беседе с порталом «Страсти».

Психолог считает, что артист привык к вниманию публики, поэтому ему тяжело подстраиваться под нужды других. Это требует смирения и уступчивости, которых у рок-исполнителя, очевидно, нет.

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«Его харизма, независимость и творческая свобода плохо сочетаются с семейной рутиной. Ведь где-то между гастролями и репетициями трудно вместить «парламентскую демократию» (так Шнуров описывал свои отношения с Ольгой — Life.ru)», — объяснила эксперт.

На фоне новостей о разводе с дочкой миллионера Сергей Шнуров вдвое снизил ценник на корпоративы. Теперь за 40-минутное выступление на частных вечеринках питерские рокеры просят 18 млн рублей. Концерт у «Ленинграда» запланирован всего один — в январе на Бали. Кроме того, снизились требования и в райдере. Например, в нём больше нет крепкого алкоголя. Теперь рокеры перед сценой заправляются чаем и соками. Для правильного вайба в каждой гримёрке запрещено курить и должны стоять аромасвечи «хорошего качества».

Алёна Зиновьева
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