Минус алкоголь и 14 млн: Шнуров подправил райдер «Ленинграда» после развода с дочкой миллионера

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров вдвое снизил ценник на корпоративы на фоне развода с дочкой миллионера. Теперь за 40-минутное выступление на частных вечеринках питерские рокеры просят 18 млн рублей, пишет SHOT.

Ещё год назад Шнуров считался одним из самых высокооплачиваемых музыкантов в России. «Ленинград» брал за выступление на вечеринках рекордные 350 тысяч евро (32 млн рублей по сегодняшнему курсу). Но начались проблемы с гастролями. Концерты рокеров в московских «Лужниках» и на петербургской «Газпром-арене» отменили.

Сейчас же в жизни Сергея Шнурова не всё гладко. Его четвёртая жена — дочка уральского миллионера Ольга Абрамова — подала на развод, а спрос на корпоративы сильно упал. Концерт у «Ленинграда» запланирован всего один — в январе на Бали.

В связи с этим Шнуров решил установить более скромный ценник на свои выступления. Теперь «Ленинград», по данным SHOT, готов развлекать зрителей своими «Лабутенами» и «Сиськами» за 200 тысяч долларов (18,5 млн рублей). Плюс в райдере прописаны суточные для Шнура — 10 тысяч рублей в РФ и 250 евро за границей.

Алкоголя в списке требований больше нет. Теперь рокеры перед сценой заправляются чаем и соками. Для правильного вайба в каждой гримёрке запрещено курить и должны стоять аромасвечи «хорошего качества». Из еды просят мясную и сырную тарелки, а ещё банку варенья.