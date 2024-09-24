Матильда избавляется от ООО убыточных ресторанов, доставшихся ей после развода со Шнуром
Mash: Матильда Шнурова прогорела в ресторанном бизнесе на 122,6 миллиона рублей
Матильда Шнурова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Бывшая жена фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда ликвидирует убыточный ресторанный бизнес. Дамочка прогорела на 122,6 миллиона рублей, сообщает Mash.
Ещё в 2023 году Матильда заявила, что содержать рестораны Сососо Bistro и Cococouture в Петербурге невозможно и их ждёт закрытие. Прошлым летом они уже работали в убыток. В 2022 году кошелёк бизнесвумен опустел на 290 тысяч рублей при выручке в 184,9 миллиона. На следующий год она заработала лишь 88,6 миллиона рублей с чистым убытком в 45 миллионов. Процесс ликвидации ООО начался 15 августа 2024 года.
Несколько ресторанов открылись ещё в 2012 году. По словам Матильды, спонсировал тогда супруг и всё окупалось. После развода пары заведения достались женщине.
Недавно бизнес-партнёр отрёкшейся от России Лаймы Вайкуле заявил, что намерен забрать у неё оставшуюся в нашей стране часть бизнеса, на котором певица зарабатывает по сей день. В августе 2022-го Вайкуле передала свою долю партнёру, таким образом неё 49%, у него — 51%.