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24 сентября, 07:35

Матильда избавляется от ООО убыточных ресторанов, доставшихся ей после развода со Шнуром

Mash: Матильда Шнурова прогорела в ресторанном бизнесе на 122,6 миллиона рублей

Матильда Шнурова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Матильда Шнурова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Бывшая жена фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда ликвидирует убыточный ресторанный бизнес. Дамочка прогорела на 122,6 миллиона рублей, сообщает Mash.

Ещё в 2023 году Матильда заявила, что содержать рестораны Сососо Bistro и Cococouture в Петербурге невозможно и их ждёт закрытие. Прошлым летом они уже работали в убыток. В 2022 году кошелёк бизнесвумен опустел на 290 тысяч рублей при выручке в 184,9 миллиона. На следующий год она заработала лишь 88,6 миллиона рублей с чистым убытком в 45 миллионов. Процесс ликвидации ООО начался 15 августа 2024 года.

Несколько ресторанов открылись ещё в 2012 году. По словам Матильды, спонсировал тогда супруг и всё окупалось. После развода пары заведения достались женщине.

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Недавно бизнес-партнёр отрёкшейся от России Лаймы Вайкуле заявил, что намерен забрать у неё оставшуюся в нашей стране часть бизнеса, на котором певица зарабатывает по сей день. В августе 2022-го Вайкуле передала свою долю партнёру, таким образом неё 49%, у него — 51%.

Николай Рюмин
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