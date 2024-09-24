Матильда избавляется от ООО убыточных ресторанов, доставшихся ей после развода со Шнуром

Ещё в 2023 году Матильда заявила, что содержать рестораны Сососо Bistro и Cococouture в Петербурге невозможно и их ждёт закрытие. Прошлым летом они уже работали в убыток. В 2022 году кошелёк бизнесвумен опустел на 290 тысяч рублей при выручке в 184,9 миллиона. На следующий год она заработала лишь 88,6 миллиона рублей с чистым убытком в 45 миллионов. Процесс ликвидации ООО начался 15 августа 2024 года.