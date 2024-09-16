Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук назвала Россию лучшей страной для бизнеса

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе XXIV международного Форума по коммуникациям Baltic Weekend 2024 рассказала о личном бренде, отношении к коммуникациям и том, как они менялись за последние пять лет. Она также назвала Россию лучшей страной для бизнеса.

«Если бы я родилась не в России, а в какой-то другой стране, то компании Wildberries не существовало бы. Для построения моего бизнеса Россия — это самая лучшая страна», — ответила Бакальчук на вопрос из зала.

Напомним, в Санкт-Петербурге завершился XXIV международный Форум по коммуникациям Baltic Weekend 2024. Он собрал представителей топ-менеджмента крупных российских компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ.

Центральным событием первого дня стало пленарное заседание «СЕО и коммуникаторы: о любви, ненависти, доверии и эффективности», в котором приняли участие генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, председатель совета директоров ГК «Монополия» Илья Дмитриев, генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов, основатель эко-бренда Septivit Иван Городилов, а также директор по связям с общественностью РУСАЛ Сергей Скрипников.