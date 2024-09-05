Бакальчук сообщила о строительстве гигантского склада Wildberries на Дальнем Востоке

Маркетплейс Wildberries строит первый склад на Дальнем Востоке. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.

Татьяна Бакальчук на стройке склада Wildberries в Приморском крае. Обложка © Telegram / Татьяна Бакальчук

«Вот и наш первый склад на Дальнем Востоке, который располагается в Приморском крае. Сейчас полным ходом идёт строительство первой очереди», — написала Бакальчук в своём телеграм-канале, прикрепив фото со стройки.

Площадь объекта превысит 150 тысяч квадратных метров. Основательница WB добавила, что сейчас компания «держит вектор на Восток». По словам Бакальчук, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было проведено немало встреч, во время которых компания подписала соглашения с главами ключевых регионов, где также начнётся строительство нескольких складов.

Стройка склада Wildberries в Приморском крае. Обложка © Telegram / Татьяна Бакальчук