Wildberries станет площадкой для продавцов услуг

«Через какое-то время можно было сказать, что мы стали в какой-то части маркетплейсом, потому что стали предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров. Пока что только товаров, но в ближайшее время будут еще и услуги», — сказала Бакальчук и добавила, что Wildberries будет по-прежнему иметь статус цифровой платформы.