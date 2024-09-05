Wildberries станет площадкой для продавцов услуг
Глава Wildberries Бакальчук: Маркетплейс вскоре начнёт продвигать товары и услуги
На платформе Wildberries появится возможность размещения предложений для продавцов услуг. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила основатель компании Татьяна Бакальчук.
«Через какое-то время можно было сказать, что мы стали в какой-то части маркетплейсом, потому что стали предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров. Пока что только товаров, но в ближайшее время будут еще и услуги», — сказала Бакальчук и добавила, что Wildberries будет по-прежнему иметь статус цифровой платформы.
Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее Life.ru сообщал о том, что хозяйка Wildberries анонсировала ребрендинг маркетплейса. Предполагается, что это произойдёт после слияния с оператором наружной рекламы Russ, однако для совместного предприятия будут разработаны новый бренд и новый логотип.
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