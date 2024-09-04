Бакальчук, рассказывая, как стала успешной бизнесвумен, слегка унизила мужа
Владелица Wildberries Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказала, как стала успешным предпринимателем и матерью семерых детей. Владелица маркетплейса подчеркнула: у неё не было мысли «всех порвать», когда она решила открыть интернет-магазин 20 лет назад. Тогда главной задачей было заработать деньги, чтобы обеспечить себя и семью.
«На тот момент бизнес у мужа был не очень такой успешный. У меня стояла задача восполнить семейный бюджет, поэтому ни о каких миллиардах и первых местах в списке Forbes я не мыслила», — призналась Бакальчук.
По её мнению, некоторые установки отличают мужчин и женщин в бизнесе. Сильный пол, как считает Бакальчук, «мыслит миллионами», а представительницам прекрасного пола достаточно преодолеть «небольшой порог». Причём девушка, по мнению основательницы Wildberries, не будет заниматься самобичеванием, если у неё что-то не получилось, — она может также реализоваться и как мать, и как жена.
Как сообщал Life.ru, в июле Владислав Бакальчук внезапно публично попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, заявив, что компания Russ Outdoor проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу Татьяну едва ли не держат в заложниках и заставляют уходить из семьи. Предпринимательница вскоре прокомментировала эти заявления, объяснив, что Владислав тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск она направила в июле, но поначалу суд оставил его без движения.
ТАСС / Михаил Гребенщиков