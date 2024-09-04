Бакальчук, рассказывая, как стала успешной бизнесвумен, слегка унизила мужа

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказала, как стала успешным предпринимателем и матерью семерых детей. Владелица маркетплейса подчеркнула: у неё не было мысли «всех порвать», когда она решила открыть интернет-магазин 20 лет назад. Тогда главной задачей было заработать деньги, чтобы обеспечить себя и семью.

«На тот момент бизнес у мужа был не очень такой успешный. У меня стояла задача восполнить семейный бюджет, поэтому ни о каких миллиардах и первых местах в списке Forbes я не мыслила», — призналась Бакальчук.