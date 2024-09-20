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20 сентября, 09:17

Бизнес-партнёр Лаймы Вайкуле хочет забрать у неё оставшуюся в РФ часть бизнеса

Певица Лайма Вайкуле. Обложка © ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Лайма Вайкуле. Обложка © ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Бизнес-партнёр отрёкшейся от России Лаймы Вайкуле намерен забрать у неё оставшуюся в нашей стране часть бизнеса, на котором певица зарабатывает по сей день. Об этом пишет Mash.

LaimaLux Group некогда популярная артистка совместно с Ширазом Мамедовым создали ещё в нулевых, причём российское ООО "Лайма-люкс рус" работает и сейчас. Учредителями являются Laimalukss SIA (Вайкуле) и сам бизнесмен, а занимается филиал салонами красоты и продажей косметики, мебели и прочих аксессуаров.

В августе 2022-го Вайкуле передала свою долю партнёру, таким образом неё 49%, у него — 51%. А в сентябре этого года Мамедов подал в суд иск об исключении Laimalukss SIA из числа участников общества, аргументируя это тем, что бизнесом занимается только он.

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Кстати, ещё в прошлом году Генпрокуратура хотела проверить российский бизнес Вайкуле на сокрытие доходов и уход от налогов. Уточнялось, что средняя годовая выручка российского юрлица составляла 300–400 миллионов рублей, при этом чистая прибыль показывалась в количестве всего нескольких тысяч рублей в течение ряда лет.

Николь Вербер
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