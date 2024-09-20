Бизнес-партнёр Лаймы Вайкуле хочет забрать у неё оставшуюся в РФ часть бизнеса

Бизнес-партнёр отрёкшейся от России Лаймы Вайкуле намерен забрать у неё оставшуюся в нашей стране часть бизнеса, на котором певица зарабатывает по сей день. Об этом пишет Mash.

LaimaLux Group некогда популярная артистка совместно с Ширазом Мамедовым создали ещё в нулевых, причём российское ООО "Лайма-люкс рус" работает и сейчас. Учредителями являются Laimalukss SIA (Вайкуле) и сам бизнесмен, а занимается филиал салонами красоты и продажей косметики, мебели и прочих аксессуаров.

В августе 2022-го Вайкуле передала свою долю партнёру, таким образом неё 49%, у него — 51%. А в сентябре этого года Мамедов подал в суд иск об исключении Laimalukss SIA из числа участников общества, аргументируя это тем, что бизнесом занимается только он.