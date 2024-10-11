Вернутся к прямохождению: В Госдуме раскрыли, что остановит квадроберов
Депутат Толмачёв считает, что квадроберы закончат свою деятельность зимой
Депутат ГД Александр Толмачёв в беседе с Life.ru заявил, что квадроберов остановит наступление сильных холодов. Зима станет закатом этой субкультуры, а артистичные дети переключатся на новые увлечения.
«Мода уже сходит на нет. К тому же скоро придут морозы, а квадроберов-белых мишек мы пока не видели. Скорее всего многие ребята с первым снегом вернутся к прямохождению. Квадроберы — это явно артистичные дети с отличным воображением, любознательные, активные. Чтобы они не скучали, можно переключить их энергию на другие увлечения. С такими данными можно и в спортивную секцию, и в хореографическую студию, и в драмкружок», — считает Толмачёв.
Парламентарий отметил, что в России сменилось уже много субкультур, и квадроберы — не самая деструктивная. Но только при условии, что ребёнок остаётся в рамках разумного, а для этого важно внимание родителей. Толмачёв добавил, что взрослые порой заходят слишком далеко в поддержке детей, что действительно настораживает. В связи с этим депутат вспомнил недавний случай в Подмосковье, где мама хотела поставить своей дочери прививку, которую делают животным, и продажу на маркетплейсах корма для квадроберов. Толмачёв призвал родителей подавать пример здравомыслия, а не потворствовать потере личности.
«Вообще, родителям обязательно уделять как можно больше внимания детям, не давая скатиться в развитии назад и препятствуя переходу грани между игрой и расстройством. И, конечно, не давать корм для домашних животных, а прививки — только человеческие, по календарю, в соответствии с рекомендациями Минздрава», — подчеркнул собеседник Life.ru.
Напомним, квадробинг — это когда дети переодеваются в животных и имитируют их поведение, в том числе в общественном месте. Многие родители поддерживают такое увлечение. Так, например, недавно в Омске женщина вывела дочь на прогулку на поводке, а в Подмосковье мать закатила скандал из-за того, что ветклиника отказалась чипировать её ребёнка. Из-за этого в Госдуме призвали ввести ответственность для родителей детей, которые занимаются квадробингом, вплоть до лишения родительских прав и уголовки. Данную тему даже успели обсудить и на самом высоком уровне — в Кремле.
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