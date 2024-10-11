Вернутся к прямохождению: В Госдуме раскрыли, что остановит квадроберов

Депутат ГД Александр Толмачёв в беседе с Life.ru заявил, что квадроберов остановит наступление сильных холодов. Зима станет закатом этой субкультуры, а артистичные дети переключатся на новые увлечения.

«Мода уже сходит на нет. К тому же скоро придут морозы, а квадроберов-белых мишек мы пока не видели. Скорее всего многие ребята с первым снегом вернутся к прямохождению. Квадроберы — это явно артистичные дети с отличным воображением, любознательные, активные. Чтобы они не скучали, можно переключить их энергию на другие увлечения. С такими данными можно и в спортивную секцию, и в хореографическую студию, и в драмкружок», — считает Толмачёв.

Парламентарий отметил, что в России сменилось уже много субкультур, и квадроберы — не самая деструктивная. Но только при условии, что ребёнок остаётся в рамках разумного, а для этого важно внимание родителей. Толмачёв добавил, что взрослые порой заходят слишком далеко в поддержке детей, что действительно настораживает. В связи с этим депутат вспомнил недавний случай в Подмосковье, где мама хотела поставить своей дочери прививку, которую делают животным, и продажу на маркетплейсах корма для квадроберов. Толмачёв призвал родителей подавать пример здравомыслия, а не потворствовать потере личности.