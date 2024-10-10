Нет ничего святого: В Госдуме возмутились продажей корма для квадроберов
Останина: У бизнеса, который продаёт «корм для квадроберов», нет ничего святого
На маркетплейсах появился «корм для квадроберов». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Недавно на маркетплейсах появился «корм для квадроберов» — так бизнесмены отреагировали на популярную нынче тему. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что у таких предпринимателей нет ничего святого.
Вместе с тем парламентарий уверена, что запретами ситуацию не исправить.
«Квадробинг как субкультура сейчас есть в России. Но и раньше дети наряжались в костюмы животных. Что теперь? Ну давайте запретим нашим детям наряжаться в зайцев, медвежат, лисят. Можно дойти до абсурда», — сказала Останина в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что в ГД разрабатывается законопроект о запрете пропаганды квадроберства. Однако не все депутаты считают это хорошей идеей.