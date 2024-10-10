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10 октября, 19:24

Нет ничего святого: В Госдуме возмутились продажей корма для квадроберов

Останина: У бизнеса, который продаёт «корм для квадроберов», нет ничего святого

На маркетплейсах появился «корм для квадроберов». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

На маркетплейсах появился «корм для квадроберов». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Недавно на маркетплейсах появился «корм для квадроберов» — так бизнесмены отреагировали на популярную нынче тему. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что у таких предпринимателей нет ничего святого.

Вместе с тем парламентарий уверена, что запретами ситуацию не исправить.

«Квадробинг как субкультура сейчас есть в России. Но и раньше дети наряжались в костюмы животных. Что теперь? Ну давайте запретим нашим детям наряжаться в зайцев, медвежат, лисят. Можно дойти до абсурда», — сказала Останина в эфире радио «Комсомольская правда».

В корме с маркетплейсов для детей-квадроберов нашли «возбуждающие» психику ингредиенты
В корме с маркетплейсов для детей-квадроберов нашли «возбуждающие» психику ингредиенты

Ранее сообщалось, что в ГД разрабатывается законопроект о запрете пропаганды квадроберства. Однако не все депутаты считают это хорошей идеей.

Алена Пенчугина
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