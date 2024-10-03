В корме с маркетплейсов для детей-квадроберов нашли «возбуждающие» психику ингредиенты

Появившийся на маркетплейсах корм для детей-квадроберов опасен для растущего организма, так как содержит огромное количество сахара и экструдированные продукты. Об этом рассказала Life.ru врач-диетолог Марият Мухина, изучив состав товара.

Сахар для детей — это не просто быстрый углевод, который нагружает поджелудочную железу и может вызвать диабет, но это ещё и возбуждающее вещество, стимулирующее психику. У квадроберов она и так неуравновешенная и с отклонениями, поэтому это только усугубит девиантное поведение ребёнка. Марият Мухина Врач-диетолог

Что касается экструдированных круп, то речь идёт о зерне, которое в результате технологического процесса подвергается высокой температуре и давлению, что изменяет его структуру, добавила медик. Хотя этот метод обработки может иметь свои преимущества, он также связан с рядом недостатков и потенциально вредных последствий. Так, при экструдировании происходят изменения в составе зерна, которые могут приводить к разложению некоторых витаминов и минералов. Как итог, всё полезное в зерне исчезает.

Кроме того, изменения в структуре крупы могут затруднять усвоение некоторых питательных веществ, а также происходит увеличение содержания вредных элементов, продолжила Мухина. В процессе экструдирования могут образовываться акриламид и другие потенциально опасные вещества, которые несут риск для здоровья при регулярном потреблении. По словам врача, также такие крупы теряют клетчатку, которая важна для нормального пищеварения. Это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, таким как запоры.

«Многие крупы для экструдирования производятся в условиях интенсивного земледелия, что может приводить к избыточному использованию пестицидов и удобрений, негативно сказываясь на экосистеме и биоразнообразии. Кроме того, процесс экструдирования может ухудшать оригинальный вкус круп, заставляя производителей добавлять ароматизаторы», — предупредила Мухина.

Врач обратила внимание, что в корме для квадроберов есть какао-порошок. А этот продукт ещё больше усиливает возбуждение психики, особенно когда дело касается ребёнка. Мухина раскритиковала родителей, которые потакают «животным» причудам детей и насыпают ребёнку-квадроберу специальный корм в миску, как собаке.