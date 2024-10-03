Для кастрированных подойдёт? На маркетплейсах появился корм для квадроберов
SHOT ПРОВЕРКА: Маркетплейсы начали продавать корм для квадроберов
На российских маркетплейсах появился корм для квадроберов. На необычные товары среди множества предлагаемых обратили внимание наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.
Корм для квадроберов на маркетплейсе Фото © SHOT ПРОВЕРКА
До этого продавец из села Оренбургской области торговал вещами на местных барахолках. Семь месяцев назад он вышел на маркетплейс и, видимо, не знав, с чего начать, решил «поднять бабла» на такой популярной теме — квадробинге.
Судя по этикетке, в составе можно есть какао-порошок и экструдированные крупы, из которых делают сладкие хлебцы, хлопья, шарики и подушечки. Пользователи уже завалили продавца животрепещущими вопросами о том, подойдёт ли корм для стерилизованных и кастрированных, а также с каким он вкусом.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал ввести ответственность для родителей детей, которые занимаются квадробингом, вплоть до лишения родительских прав и уголовки. Однако вмешалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая назвала такие меры радикальными, и предложила просто объяснить взрослым, чем опасен квадробинг для детской психики.
Unsplash / Daniel Dan