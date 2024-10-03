Для кастрированных подойдёт? На маркетплейсах появился корм для квадроберов

На российских маркетплейсах появился корм для квадроберов. На необычные товары среди множества предлагаемых обратили внимание наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.

Корм для квадроберов на маркетплейсе Фото © SHOT ПРОВЕРКА

До этого продавец из села Оренбургской области торговал вещами на местных барахолках. Семь месяцев назад он вышел на маркетплейс и, видимо, не знав, с чего начать, решил «поднять бабла» на такой популярной теме — квадробинге.

Корм для квадроберов продают на маркетплейсе Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Судя по этикетке, в составе можно есть какао-порошок и экструдированные крупы, из которых делают сладкие хлебцы, хлопья, шарики и подушечки. Пользователи уже завалили продавца животрепещущими вопросами о том, подойдёт ли корм для стерилизованных и кастрированных, а также с каким он вкусом.

Корм для квадроберов продают на маркетплейсе Фото © SHOT ПРОВЕРКА