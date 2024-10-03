Мизулина сочла совсем радикальной мерой идею отнимать детей-квадроберов у родителей

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против введения ответственности для родителей, потакающих своим детям-квадроберам и выгуливающих их на поводке. Чиновница раскритиковала соответствующую инициативу депутата ГД РФ Сергея Колунова и предложила просто объяснять взрослым негативные последствия детского квадробинга.

«Это уже совсем радикальные методы. Перебор. Общаться нужно с родителями и рассказывать им, что за явление. Многие не знают», — написала она в телеграм-канале.