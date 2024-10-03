Мизулина сочла совсем радикальной мерой идею отнимать детей-квадроберов у родителей
Мизулина назвала «перебором» идею наказывать родителей детей-квадроберов
Квадроберы. Обложка © VK / Квадробика
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против введения ответственности для родителей, потакающих своим детям-квадроберам и выгуливающих их на поводке. Чиновница раскритиковала соответствующую инициативу депутата ГД РФ Сергея Колунова и предложила просто объяснять взрослым негативные последствия детского квадробинга.
«Это уже совсем радикальные методы. Перебор. Общаться нужно с родителями и рассказывать им, что за явление. Многие не знают», — написала она в телеграм-канале.
Как писал Life.ru, квадробинг — это субкультура, следуя которой дети переодеваются в животных и имитируют их поведение, в том числе в общественном месте. Так, в Омске женщина вышла на прогулку вместе со своей дочерью-квадробером, ведя её на собачьем поводке. А в Екатеринбурге подросток-квадробер залез в вагон метро и начал тереться лицом о ноги пассажиров, изображая собаку. Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал ввести ответственность для родителей детей, которые занимаются квадробингом, вплоть до лишения родительских прав и уголовки.