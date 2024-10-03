Психолог объяснила, до какого возраста квардробинг – это норма

Детям будет лучше с родителями, которые позволяют заниматься квадробингом, чем в детском доме. Ничего страшного в квадробинге до 7 лет вообще нет. С 7 лет мы смотрим, что компенсирует ребёнок — возможно, он просто не наигрался и доигрывает, это тоже нормально. А после 15 лет при таком увлечении мы уже обращаем на это внимание, разбираемся и, возможно, ведём к детскому психологу, чтобы просто выяснить, что конкретно ребёнок пытается сказать и выяснить квдаробингом.