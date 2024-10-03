Психолог объяснила, до какого возраста квардробинг – это норма
Психолог Дугенцова: Квадроберам лучше с родителями, чем в детском доме
Дети-квадроберы. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Melnikov Dmitriy
Детям будет лучше с родителями, которые позволяют заниматься квадробингом, чем в детском доме. Так детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru прокомментировала инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова лишать родительских прав мам и пап таких ребят.
Детям будет лучше с родителями, которые позволяют заниматься квадробингом, чем в детском доме. Ничего страшного в квадробинге до 7 лет вообще нет. С 7 лет мы смотрим, что компенсирует ребёнок — возможно, он просто не наигрался и доигрывает, это тоже нормально. А после 15 лет при таком увлечении мы уже обращаем на это внимание, разбираемся и, возможно, ведём к детскому психологу, чтобы просто выяснить, что конкретно ребёнок пытается сказать и выяснить квдаробингом.
Иногда занятия квадробикой — это просто присоединение к какой-то группе, тогда это тоже норма. Но родителям лучше выяснить, почему ребёнок участвует именной в этой группе, что он таким хобби компенсирует. Детей же, которые не просто бегают в масках кошек и собак, но ещё и кусаются, психолог предлагает «лечить» не от квадробинга, а от агрессии.
Напомним, квадробинг — это субкультура, следуя которой дети переодеваются в животных и имитируют их поведение, в том числе в общественном месте. Многие родители поддерживают такое увлечение. Так, например, недавно в Омске женщина вывела дочь на прогулку на поводке. В связи с этим в Госдуме призвали ввести ответственность для родителей детей, которые занимаются квадробингом, вплоть до лишения родительских прав и уголовки. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже назвала такие меры радикальными и предложила просто объяснить взрослым, чем опасен квадробинг для детской психики.