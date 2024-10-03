Сенатор Пушков назвал деградацией и утратой личности детский квадробинг
Квадробер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorloff-KV
В России следует ограничить распространение детской субкультуры квадроберов, сторонники которой утрачивают представление о собственной личности и деградируют. Так считает глава комиссии Совфеда Алексей Пушков, поддержав инициативу депутата Госдумы о введении наказания для родителей, поощряющих детей-квадроберов.
«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал политик в телеграм-канале.
Напомним, квадробинг — это субкультура, следуя которой дети переодеваются в животных и имитируют их поведение, в том числе в общественном месте. Так, в Омске женщина вышла на прогулку вместе со своей дочерью-квадробером, ведя её на собачьем поводке. А в Екатеринбурге подросток-квадробер залез в вагон метро и начал тереться лицом о ноги пассажиров, изображая собаку. Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал ввести ответственность для родителей детей, которые занимаются квадробингом, вплоть до лишения родительских прав и уголовки. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возразила, назвав такие меры радикальными, и предложила просто объяснить взрослым, чем опасен квадробинг для детской психики.