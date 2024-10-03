Сенатор Пушков назвал деградацией и утратой личности детский квадробинг

В России следует ограничить распространение детской субкультуры квадроберов, сторонники которой утрачивают представление о собственной личности и деградируют. Так считает глава комиссии Совфеда Алексей Пушков, поддержав инициативу депутата Госдумы о введении наказания для родителей, поощряющих детей-квадроберов.

«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал политик в телеграм-канале.