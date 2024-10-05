«Не так безобидно»: В Госдуме захотели запретить пропаганду квадроберства
Лантратова: В ГД разрабатывается законопроект о запрете пропаганды квадроберства
В России разрабатывается законопроект, подразумевающий запрет пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.
Лантратова объяснила, что ребёнок, который имеет кошачьи уши и хвост, не является преступником, но стал «жертвой пропаганды». Депутат добавила, что наказание должны понести не родители, а те, кто навязывает привлекательность этого движения. Таких опасных сообществ много, и это «не так безобидно, как кажется на первый взгляд», подытожила Лантратова.
Напомним, ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал наказывать родителей детей-квадроберов. Парламентарий считает, что надо разработать меры ответственности для россиян, чьи дети изображают из себя животных и просят выгуливать их на поводке. По словам депутата, за подобные игры пап и мам следует штрафовать, а в некоторых случаях даже лишать родительских прав. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла это совсем радикальной мерой. Она предложила просто объяснять взрослым негативные последствия ставшего популярным движения. Юристы считают, что лишение родительских прав должно использоваться только в крайних случаях.
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