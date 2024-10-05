«Не так безобидно»: В Госдуме захотели запретить пропаганду квадроберства

В России разрабатывается законопроект, подразумевающий запрет пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.

Лантратова объяснила, что ребёнок, который имеет кошачьи уши и хвост, не является преступником, но стал «жертвой пропаганды». Депутат добавила, что наказание должны понести не родители, а те, кто навязывает привлекательность этого движения. Таких опасных сообществ много, и это «не так безобидно, как кажется на первый взгляд», подытожила Лантратова.