Могут ли мам и пап квадроберов лишить родительских прав, объяснила юрист

Лишать родительских прав мам и пап квадроберов не в интересах самих детей, уверена адвокат по семейным делам, кандидат юридических наук Виктория Дергунова. По её словам, данная мера наказания должна применяться только в крайних случаях.

Забирать детей-квадроберов из семьи допустимо лишь в том случае, если поведение родителей в отношении детей уже никак невозможно изменить, объяснила эксперт. Она также напомнила, что закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских прав.

«Если мы сейчас с вами будем говорить о том, что подыгрывание детям в их интересе к квадробингу, например, покупка маскарадных костюмов — это основание к тому, чтобы изымать детей из семьи, то, наверное, это в первую очередь не в интересах самих детей», — отметила адвокат.

Собеседница «Москвы 24» также подчеркнула, в некоторых случаях речь может идти о временном ограничении прав, когда взрослым дают возможность исправиться. В то же время чаще всего дети вырастают из своих увлечений, указала эксперт.