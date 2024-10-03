Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 19:58

Психолог успокоила переживающих за здоровье квадроберов и напомнила про субкультуры из 2007-го

Психолог Покусаева: Мода на квадробинг пройдёт, как это было с готами и эмо

Детское увлечение квадробингом вызвано модой и не несёт опасности для ментального здоровья ребёнка. Это своего рода игра, которую несовершеннолетние увидели в Интернете. Таким мнением поделилась детский и семейный психолог Олеся Покусаева в беседе с RT.

«На самом деле у каждого поколения есть своя какая-то фишка. Были готы, были эмо, были металлисты и панки. И это уже в принципе подростки, а подросткам интересно сообщество. Им интересно подражать друг другу и быть включёнными в этот круг», — отметила Покусаева.

В корме с маркетплейсов для детей-квадроберов нашли «возбуждающие» психику ингредиенты
В корме с маркетплейсов для детей-квадроберов нашли «возбуждающие» психику ингредиенты

Она назвала странной идею наказывать родителей за то, что их дети хотят быть социально активными. Психолог считает, что рано или поздно квадробинг сойдёт на нет, как это было в своё время с готами и эмо, которые слушали депрессивную и тяжёлую музыку. К тому же популярности квадробинга способствуют сами СМИ, которые активно муссируют эту тему.

«Если бы эту тему перестали муссировать, наложили бы на неё запрет, то у подростков очень быстро бы сошёл интерес. А так как они везде это видят, подогревают интерес и сами друг другу ролики скидывают, как они выглядят», — заключила Покусаева.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал наказать родителей детей-квадроберов. Он считает, что надо разработать меры ответственности для россиян, чьи дети изображают из себя животных и просят выгуливать их на поводке. По мнению Колунова, за такие игры пап и мам надо штрафовать, а в некоторых случаях даже лишать родительских прав. В свою очередь глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла это совсем радикальной мерой. Она предложила просто объяснять взрослым негативные последствия детского квадробинга. Адвокат также считает, что этот вопрос не лежит в юридической плоскости.

Обложка ©

VK / Квадробика

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров