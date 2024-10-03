Психолог успокоила переживающих за здоровье квадроберов и напомнила про субкультуры из 2007-го

Детское увлечение квадробингом вызвано модой и не несёт опасности для ментального здоровья ребёнка. Это своего рода игра, которую несовершеннолетние увидели в Интернете. Таким мнением поделилась детский и семейный психолог Олеся Покусаева в беседе с RT.

«На самом деле у каждого поколения есть своя какая-то фишка. Были готы, были эмо, были металлисты и панки. И это уже в принципе подростки, а подросткам интересно сообщество. Им интересно подражать друг другу и быть включёнными в этот круг», — отметила Покусаева.

Она назвала странной идею наказывать родителей за то, что их дети хотят быть социально активными. Психолог считает, что рано или поздно квадробинг сойдёт на нет, как это было в своё время с готами и эмо, которые слушали депрессивную и тяжёлую музыку. К тому же популярности квадробинга способствуют сами СМИ, которые активно муссируют эту тему.

«Если бы эту тему перестали муссировать, наложили бы на неё запрет, то у подростков очень быстро бы сошёл интерес. А так как они везде это видят, подогревают интерес и сами друг другу ролики скидывают, как они выглядят», — заключила Покусаева.