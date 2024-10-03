Госдуме отказали в праве властвовать над квадробингом и отрывать «детей-зверей» от мам
Адвокат Алёшкин раскритиковал идею ГД лишать прав родителей детей-квадроберов
Адвокат Андрей Алёшкин раскритиковал предложение депутатов Госдумы лишать прав родителей, чьи дети увлеклись квадробингом. По его мнению, этот вопрос не лежит в юридической плоскости.
«Если это патология развития, то за неё не может быть ни административной, ни угловой ответственности. Это социальное явление, и оно не исчезнет по велению депутатов», — отметил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».
По мнению Алёшкина, к этой теме необходимо привлекать психологов, а не вводить против родителей санкции.
С желанием наказать родителей детей-квадроберов выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он призвал аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка разработать меры ответственности для россиян, чьи дети изображают из себя животных и просят выгуливать их на поводке. По мнению Колунова, за такие игры пап и мам надо штрафовать, а в некоторых случаях даже лишать родительских прав. В свою очередь глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла это совсем радикальной мерой. Она предложила просто объяснять взрослым негативные последствия детского квадробинга.