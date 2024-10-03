Госдуме отказали в праве властвовать над квадробингом и отрывать «‎детей-зверей» от мам

Адвокат Андрей Алёшкин раскритиковал предложение депутатов Госдумы лишать прав родителей, чьи дети увлеклись квадробингом. По его мнению, этот вопрос не лежит в юридической плоскости.

«Если это патология развития, то за неё не может быть ни административной, ни угловой ответственности. Это социальное явление, и оно не исчезнет по велению депутатов», — отметил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

По мнению Алёшкина, к этой теме необходимо привлекать психологов, а не вводить против родителей санкции.