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6 октября, 12:48

Штрафов не нужно: В Госдуме выступили против запрета пропаганды квадробинга

Депутат Останина: Запрет пропаганды квадробинга вызовет отторжение в обществе

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Законодатели остро отреагировали подростковую субкультуру квадробинга, заявила глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя законопроект о запрете пропаганды движения, который сейчас разрабатывают парламентарии.

Депутат в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что она не видела жертв квадробинга, а переодевание в костюмы животных было свойственно и детям прошлых поколений. По её словам, очередной запрет может вызвать «отторжение в обществе», поэтому торопиться в данном вопросе не стоит.

«Ну хорошо, ну пусть [дети] подражают [животным], и это пройдёт. Когда-то носили серьги, когда-то прокалывали носы, были у нас всякого рода субкультуры. Маленьким подражателям давайте дадим возможность в детстве побыть. Давайте дадим понять, что это глупо, но не уголовными методами, не большими штрафами», — отметила Останина, предложив вместо этого бороться с торговцами кормов для квадроберов.

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Напомним, в Госдуме захотели запретить пропаганду квадробинга. Как отметила депутат Яна Лантратова, парламентарии разрабатывают законопроект, предполагающий запрет пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадробинга.

Борис Эльфанд
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