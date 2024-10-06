Штрафов не нужно: В Госдуме выступили против запрета пропаганды квадробинга
Депутат Останина: Запрет пропаганды квадробинга вызовет отторжение в обществе
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
Законодатели остро отреагировали подростковую субкультуру квадробинга, заявила глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя законопроект о запрете пропаганды движения, который сейчас разрабатывают парламентарии.
Депутат в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что она не видела жертв квадробинга, а переодевание в костюмы животных было свойственно и детям прошлых поколений. По её словам, очередной запрет может вызвать «отторжение в обществе», поэтому торопиться в данном вопросе не стоит.
«Ну хорошо, ну пусть [дети] подражают [животным], и это пройдёт. Когда-то носили серьги, когда-то прокалывали носы, были у нас всякого рода субкультуры. Маленьким подражателям давайте дадим возможность в детстве побыть. Давайте дадим понять, что это глупо, но не уголовными методами, не большими штрафами», — отметила Останина, предложив вместо этого бороться с торговцами кормов для квадроберов.
Напомним, в Госдуме захотели запретить пропаганду квадробинга. Как отметила депутат Яна Лантратова, парламентарии разрабатывают законопроект, предполагающий запрет пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадробинга.