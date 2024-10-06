Штрафов не нужно: В Госдуме выступили против запрета пропаганды квадробинга

Законодатели остро отреагировали подростковую субкультуру квадробинга, заявила глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя законопроект о запрете пропаганды движения, который сейчас разрабатывают парламентарии.

Депутат в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что она не видела жертв квадробинга, а переодевание в костюмы животных было свойственно и детям прошлых поколений. По её словам, очередной запрет может вызвать «отторжение в обществе», поэтому торопиться в данном вопросе не стоит.

«Ну хорошо, ну пусть [дети] подражают [животным], и это пройдёт. Когда-то носили серьги, когда-то прокалывали носы, были у нас всякого рода субкультуры. Маленьким подражателям давайте дадим возможность в детстве побыть. Давайте дадим понять, что это глупо, но не уголовными методами, не большими штрафами», — отметила Останина, предложив вместо этого бороться с торговцами кормов для квадроберов.