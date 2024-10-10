Хирург рассказал, что делать, если вас укусил квадробер

Хотя квадроберы и ведут себя как животные, остаются они при этом представителями Homo Sapiens, чьи укусы могут быть опасны. Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал NEWS.ru, что делать, если вас укусил квадробер.

«Бешенство, скорее всего, человек не переносит. Но болезнетворные микробы в полости рта — да, что опасно нагноением и сепсисом. При необходимости нужно хирургически обработать рану в стерильных условиях. Порой может потребоваться иссечение пораженных участков кожи», — отметил Умнов.