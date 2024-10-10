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10 октября, 15:27

Хирург рассказал, что делать, если вас укусил квадробер

Хирург Умнов: Укус квадробера может привести к сепсису

Популярность квадробинга растёт. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Melnikov Dmitriy

Популярность квадробинга растёт. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Melnikov Dmitriy

Хотя квадроберы и ведут себя как животные, остаются они при этом представителями Homo Sapiens, чьи укусы могут быть опасны. Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал NEWS.ru, что делать, если вас укусил квадробер.

«Бешенство, скорее всего, человек не переносит. Но болезнетворные микробы в полости рта — да, что опасно нагноением и сепсисом. При необходимости нужно хирургически обработать рану в стерильных условиях. Порой может потребоваться иссечение пораженных участков кожи», — отметил Умнов.

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«В маске они разрешают себе всё»: Психолог Степанова объяснила, почему дети хотят быть квадроберами

Но все согласны с мнением врача, что квадроберы — всё же люди. Так, в Шотландии школьнику официально разрешили идентифицировать себя как волка.

Алена Пенчугина
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