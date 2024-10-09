«В маске они разрешают себе всё»: Психолог Степанова объяснила, почему дети хотят быть квадроберами
Психолог Степанова: Квадроберами становятся, чтобы проявлять бунтарство
Блогер и психолог Вероника Степанова. Обложка © Youtube / Психолог Вероника Степанова
Блогер и психолог Вероника Степанова в новом видео на Youtube объяснила, почему дети на самом деле так хотят быть квадроберами. По словам специалиста, подростки таким образом пытаются проявить своё бунтарство и социопатию, а также пытаются быть тем, кем хотят, а не тем, кем являются на самом деле.
«Есть процент детей, которые, отождествляясь с какой-то кошкой или лисичкой, делают то, что очень хочется делать, но в обычной жизни это запрещают. Это самая главная мотивация — быть тем, кем тебе хочется быть. Всем нам в какой-то момент хочется проявить бунтарство или социопатию, особенно в подростковом возрасте: что-то проколоть, сделать татуировку, покрасить волосы. Это потребность протестировать этот мир на всё подряд», — объяснила психолог.
По её словам, пока ребёнок в той самой маске — он может разрешить себе всё. Сегодня продолжаются активные жалобы на то, что квадроберы кого-то оцарапали или укусили. Подросток сделал это, «потому что жаждет этого в реальности». Если же ребёнку уже трудно перестать отождествлять себя с кошкой и он проявляет чрезмерную агрессию, то стоит обратиться к детскому психологу.
Мы, как родители, должны обращать внимание, что у ребёнка могут быть какие-то трудности с тем, чтобы продолжать отождествлять себя с какой-то зверушкой. Наверняка на это есть причины. Когда есть стрессовая ситуация, папа пьёт или родители разводятся, вот эту боль дети могут разделять со своей субличностью.
Напомним, квадробинг — это когда дети переодеваются в животных и имитируют их поведение, в том числе в общественном месте. Многие родители поддерживают такое увлечение. Так, например, недавно в Омске женщина вывела дочь на прогулку на поводке, а в Подмосковье мать закатила скандал из-за того, что ветклиника отказалась чипировать её ребёнка. Из-за этого в Госдуме призвали ввести ответственность для родителей детей, которые занимаются квадробингом, вплоть до лишения родительских прав и уголовки. Данную тему даже успели обсудить и на самом высоком уровне — в Кремле.