«В маске они разрешают себе всё»: Психолог Степанова объяснила, почему дети хотят быть квадроберами

Блогер и психолог Вероника Степанова в новом видео на Youtube объяснила, почему дети на самом деле так хотят быть квадроберами. По словам специалиста, подростки таким образом пытаются проявить своё бунтарство и социопатию, а также пытаются быть тем, кем хотят, а не тем, кем являются на самом деле.

«Есть процент детей, которые, отождествляясь с какой-то кошкой или лисичкой, делают то, что очень хочется делать, но в обычной жизни это запрещают. Это самая главная мотивация — быть тем, кем тебе хочется быть. Всем нам в какой-то момент хочется проявить бунтарство или социопатию, особенно в подростковом возрасте: что-то проколоть, сделать татуировку, покрасить волосы. Это потребность протестировать этот мир на всё подряд», — объяснила психолог.

По её словам, пока ребёнок в той самой маске — он может разрешить себе всё. Сегодня продолжаются активные жалобы на то, что квадроберы кого-то оцарапали или укусили. Подросток сделал это, «потому что жаждет этого в реальности». Если же ребёнку уже трудно перестать отождествлять себя с кошкой и он проявляет чрезмерную агрессию, то стоит обратиться к детскому психологу.