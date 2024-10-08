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8 октября, 19:24

В Подмосковье мать закатила истерику в ветклинике после отказа чипировать её дочь-квадробера

В Серпухове мать привела в ветклинику дочь-квадробера, чтобы чипировать

В подмосковном Серпухове мать привела в ветклинику дочь-квадробера, чтобы поставить прививку. Об этом сообщил Regions.ru.

Как рассказали в издании, в ветеринарку пришла женщина с дочерью в маске кота и с хвостом. Россиянка потребовала, чтобы её 12-летнему ребёнку завели карту пациента и сделали прививку от бешенства. Кроме того, клиентка захотела чипировать девочку.

«Сначала администратор подумала, что женщина шутит и хочет таким образом показать ребёнку, что у них ничего не выйдет. Но когда ей отказали, мамаша начала возмущаться», — рассказали в медучреждении.

Врачи пытались убедить клиентку в том, что такие процедуры опасны для ребёнка, но россиянка продолжала отстаивать свою позицию. В это время девочка сидела и мяукала. Сотрудники пригрозили вызвать полицию, после этого странные посетители ушли.

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Напомним, ранее в Госдуме призвали лишать родительских прав на детей-квадроберов. Депутат Сергей Колунов также предложил запретить квадробинг в нашей стране. В целом действительно россияне стали чаще встречать семьи, в которых такое поведение — норма. Так, например, в Омске заметили женщину, которая вышла на прогулку вместе со своей дочерью-квадробером и собакой. К сожалению, поводок в доме был всего один, поэтому пёсик остался не у дел.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Мышляева
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