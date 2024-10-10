Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 13:50

В Европе школьнику официально разрешили идентифицировать себя как волка

В Шотландии школьникам официально разрешили идентифицировать себя как животное

Ребёнок-квадробер. Фото © FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Ребёнок-квадробер. Фото © FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Скандалы вокруг квадробинга не утихают. В попытке поддержать детей шотландский совет официально разрешил школьникам идентифицировать себя как животное. Об этом сообщает Daily Mail.

Власти сочли, что у детей «видовая дисфория» — состояние, когда человек чувствует, что его тело принадлежит не к тому виду.

При этом в прошлом месяце ученику средней школы в Шотландии власти разрешили идентифицировать себя как волка.

«Ел траву, аки вол»: Священник рассказал про первого в истории квадробера
«Ел траву, аки вол»: Священник рассказал про первого в истории квадробера

Тем временем в России тоже не утихают споры о квадроберах. Напомним, квадробинг — это субкультура, следуя которой дети переодеваются в животных и имитируют их поведение, в том числе в общественном месте. Обсуждения вышли на самый высокий уровень: так, в Госдуме призвали ввести ответственность для родителей таких детей, а официальный представитель МИД Захарова предположила, что дети становятся квадроберами из-за нехватки любви и заботы.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дети
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров