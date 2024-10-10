В Европе школьнику официально разрешили идентифицировать себя как волка

Скандалы вокруг квадробинга не утихают. В попытке поддержать детей шотландский совет официально разрешил школьникам идентифицировать себя как животное. Об этом сообщает Daily Mail.

Власти сочли, что у детей «видовая дисфория» — состояние, когда человек чувствует, что его тело принадлежит не к тому виду.

При этом в прошлом месяце ученику средней школы в Шотландии власти разрешили идентифицировать себя как волка.