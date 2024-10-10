В Европе школьнику официально разрешили идентифицировать себя как волка
В Шотландии школьникам официально разрешили идентифицировать себя как животное
Ребёнок-квадробер. Фото © FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Скандалы вокруг квадробинга не утихают. В попытке поддержать детей шотландский совет официально разрешил школьникам идентифицировать себя как животное. Об этом сообщает Daily Mail.
Власти сочли, что у детей «видовая дисфория» — состояние, когда человек чувствует, что его тело принадлежит не к тому виду.
При этом в прошлом месяце ученику средней школы в Шотландии власти разрешили идентифицировать себя как волка.
Тем временем в России тоже не утихают споры о квадроберах. Напомним, квадробинг — это субкультура, следуя которой дети переодеваются в животных и имитируют их поведение, в том числе в общественном месте. Обсуждения вышли на самый высокий уровень: так, в Госдуме призвали ввести ответственность для родителей таких детей, а официальный представитель МИД Захарова предположила, что дети становятся квадроберами из-за нехватки любви и заботы.