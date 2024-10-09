«Ел траву, аки вол»: Священник рассказал про первого в истории квадробера
Священник Береговой: Первым в истории квадробером был царь Навуходоносор
Гравюра Уильяма Блейка «Навуходоносор». Фото © Wikipedia/Blake Archive
Священник Владислав Береговой прокомментировал нашумевшую тему квадробинга и пошутил, что первым квадробером в истории был ветхозаветный царь Нововавилонского царства Навуходоносор.
«Знакомьтесь! Это первый в истории квардробер. Почил в 562 году до Р.Х. В Книге пророка Даниила повествуется о том, что из-за гордости и высокомерия он потерял рассудок, впал в животное безумие и «ел траву, аки вол», — написал священник в telegram-канале.
Проиллюстрировал он свой пост гравюрой английского художника и поэта Уильяма Блейка «Навуходоносор»: на ней изображён безумный человек, заползающий, как загнанный зверь, в логово, его спутанная золотая борода метёт землю, ногти стали когтями, а дикие глаза полны ужаса.
Владислав Береговой также напомнил о клинической ликантропии — психическом состоянии, при котором больной считает, что он уже превратился или может превращаться в волка.
Тем временем в сети не утихают споры о квадроберах. Напомним, квадробинг — это субкультура, следуя которой дети переодеваются в животных и имитируют их поведение, в том числе в общественном месте. Многие родители поддерживают такое увлечение. Так, например, недавно в Омске женщина вывела дочь на прогулку на поводке, а в Подмосковье мать закатила скандал из-за того, что ветклиника отказалась чипировать её дочь. В связи с этим в Госдуме призвали ввести ответственность для родителей детей, которые занимаются квадробингом, вплоть до лишения родительских прав и уголовки. Но многие сочли такие меры радикальными.
Тем временем тему квадробинга обсуждают даже в Кремле.