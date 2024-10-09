«Ел траву, аки вол»: Священник рассказал про первого в истории квадробера

Священник Владислав Береговой прокомментировал нашумевшую тему квадробинга и пошутил, что первым квадробером в истории был ветхозаветный царь Нововавилонского царства Навуходоносор.

«Знакомьтесь! Это первый в истории квардробер. Почил в 562 году до Р.Х. В Книге пророка Даниила повествуется о том, что из-за гордости и высокомерия он потерял рассудок, впал в животное безумие и «ел траву, аки вол», — написал священник в telegram-канале.

Проиллюстрировал он свой пост гравюрой английского художника и поэта Уильяма Блейка «Навуходоносор»: на ней изображён безумный человек, заползающий, как загнанный зверь, в логово, его спутанная золотая борода метёт землю, ногти стали когтями, а дикие глаза полны ужаса.

Владислав Береговой также напомнил о клинической ликантропии — психическом состоянии, при котором больной считает, что он уже превратился или может превращаться в волка.