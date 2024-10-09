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9 октября, 18:49

Не хватает любви: Захарова нашла первопричину квадробинга в России

Захарова: Дети становятся квадроберами из-за нехватки любви и заботы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила свою версию о причинах роста популярности квадробинга среди российских детей. В корне необычного хобби лежит нехватка любви и заботы, которую ребёнок выражает через новое увлечение, уверена дипломат.

«Может быть, таким образом он [ребёнок] пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь, он в ней нуждается, ему её не достаёт», — допустила Захарова в беседе с журналистами.

Представитель МИД уверена, что эту проблему нельзя упускать из виду. Так, на Западе квадробинг уже увязался с темой гендерного безумия, привела пример дипломат.

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Тема квадроберов не впервые поднимается российскими политиками на высоком уровне. Днём ранее о новом увлечении детей заговорил в Кремле министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам дипломата, многочисленные видео с выгулом переодетых в животных подростков вызывают у него недоумение.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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