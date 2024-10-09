Не хватает любви: Захарова нашла первопричину квадробинга в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила свою версию о причинах роста популярности квадробинга среди российских детей. В корне необычного хобби лежит нехватка любви и заботы, которую ребёнок выражает через новое увлечение, уверена дипломат.

«Может быть, таким образом он [ребёнок] пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь, он в ней нуждается, ему её не достаёт», — допустила Захарова в беседе с журналистами.