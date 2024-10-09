«Оказалось, есть»: Лавров объяснил, почему на встрече с Мирзояном задал вопрос о квадроберах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему его так заинтересовала судьба квадроберов в Армении. Дипломат ознакомился с новой порцией видео о том, как родители на поводке выгуливают детей, и удивился.

«У нас было время, пока мы ждали начала переговоров, и я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребёнка на поводке ведёт. Ну, такая не очень понятная вещь. Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть», — ответил глава российского МИД на вопрос журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

Напомним, Лавров задал вопрос главе МИД Армении Арарату Мирзояну и послу Еревана в России Гургену Арсеняну о наличии квадроберов в их республике. Оказалось, Мирзоян видел подобное, но не знаком с природой этого явления.