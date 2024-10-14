Этикет квадроберов: 8 важных правил, что делать при первом знакомстве С каждым днём в СМИ освещается всё больше скандалов, связанных с квадроберами. Поэтому Life.ru выпустил универсальную памятку, как вести себя при первой встрече с представителями этой субкультуры. 14 октября, 16:00 Кто такие квадроберы и как себя с ними вести. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Наверняка вы видели в новостях, Интернете или даже на улицах города детей, скачущих на четвереньках и носящих маски, лапки и хвосты. Всё это квадроберы — участники современной и популярной в 2024 году подростковой субкультуры. Их фишка — подражание повадкам животных практически во всём. Но, как оказалось, не все представители миролюбивые. Life.ru уже рассказывал про скандалы, в которые попадали дети в масках и с хвостами. Чтобы помочь всем жить в мире, ведь квадробинг «был ещё при коммунистах», мы составили памятку, как правильно вести себя при встрече с квадроберами.

Итак, что же важно знать представителям субкультуры, если они видят друг друга на улице? Чтобы не спровоцировать драку или не показаться агрессивно настроенным, квадроберам важно помнить про эти правила и следовать им при знакомстве.

1. Оцените обстановку

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Не подходить сразу близко, а издалека определить настроение другого человека по положению его тела и рук. Спокойная и расслабленная поза говорит о дружелюбии. Такой незнакомец не против контакта. Если же квадробер пятится назад или выгибает спину, то общаться он явно не настроен.

2. Определите вид квадробера

Субкультура внутри себя делится на хищников, травоядных и всеядных представителей флоры и фауны. Поэтому, чтобы не стать лёгкой игровой добычей, лучше придерживаться сородичей своего вида.

3. Подойдя ближе, покажите свои намерения

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Виляйте хвостами, прыгайте от радости или преподнесите новому знакомому небольшой подарок — так вы покажете, что настроены на дружбу.

А как вести себя при встрече с представителями этой модной субкультуры людям? На этот случай у нас тоже есть несколько правил.

1. Сохраняйте спокойствие

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При встрече с одиноким квадробером, разгуливающим по улице и идущим к вам, паника только усугубит ситуацию. Постарайтесь не делать резких движений и не кричать. Не бегите. Как и в случае с диким животным, бежать и поворачиваться спиной нельзя. В большинстве случаев такое поведение только спровоцирует погоню.

2. Держите дистанцию

Если вам нужно пройти в сторону, где стоит стая квадроберов, эксперты советуют не подходить близко к представителям субкультуры, даже если они кажутся дружелюбными. Повышенное внимание к подросткам может заставить их нервничать и вести себя агрессивно.

3. Не смотрите в глаза

В мире животных прямой взгляд может быть воспринят как агрессия. Нередко квадроберы, выбирающие себе роль хищников, начинают приставать к тем проходящим, кто откровенно на них пялится или пытается читать нотации.

4. Не кормите диких квадроберов

Некоторые люди не против подыграть подросткам, кто ходит вокруг них на четвереньках, и ведут себя дружелюбно. Всем же хочется покормить кошечек и собачек, так и с квадроберами. Но лучше этого не делать. А то они привыкнут к тому, что люди их кормят, и станут наглыми.

5. Рычите в случае опасности

Фото © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Если вы оказались атакованы повышенным вниманием квадроберов, попробуйте схитрить и поиграть по их правилам, показав, кто тут главный. Напомните подросткам, что в мире животных главнее тот, кто больше. Для устрашения поднимите руки, чтобы казаться крупнее, или издайте грозный рык, который отгонит от вас слишком дерзких кошечек или пёсиков.

Авторы Елизавета Терешкова