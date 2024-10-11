Золотой пенис и рубины: Сколько стоят самые дорогие трусы в мире и кто их носит Когда мода встречается с роскошью, на свет появляются шедевры… Но не всегда. Например, трусы за миллионы долларов. Life.ru рассказывает, кто создаёт и покупает такие изделия. 11 октября, 15:30 Как выглядят самые дорогие трусы мира из бриллиантов и рубинов. Обложка © Youtube / GeniusDolphin, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _underwear_julia_, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Corporate Gladiators

Когда роскошь переходит границы обычных понятий, появляются такие предметы, как бельё из чистого золота или украшенное бриллиантами. Оно поражает воображение, а его стоимость заставляет задаться вопросом: кто это носит и зачем? В этой статье мы расскажем о самых дорогих трусах мира: от более доступных до тех, что стоят целое состояние.

Пояс верности от Uwe Koetter: 20 000 долларов

Самые дорогие трусы в мире: кто их носит. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _underwear_julia_

Начнём со «скромного» аксессуара за 20 000 долларов. В 2002 году южноафриканский ювелир Уве Кеттер по заказу состоятельного клиента из Кейптауна создал пояс верности из чистого золота, украшенный жемчугом и бриллиантами. Этот уникальный предмет, скорее всего, носит символический характер, ведь надеть его — значит подчеркнуть абсолютное обладание.

Золотое бельё из Шэньяна: 26 000 долларов

Трусы за миллионы: роскошь, которую не наденешь. Фото © OK / Джулия Юльева

В Китае мастера города Шэньян создали женский комплект белья, на который ушло 950 граммов чистого золота. Четыре мастера трудились над изделием целых четыре месяца, и хотя комплект не был предназначен для продажи, его оценочная стоимость составляет 26 000 долларов. Он был создан для привлечения внимания к ювелирному бутику и прекрасно справился с этой задачей.

Royal Fantasy Bra от Victoria’s Secret: 10 000 000 долларов

Бриллиантовые бикини и золотые пояса: кто их покупает. Фото © Youtube / Victoria's Secret

Другой роскошный комплект от Victoria’s Secret — Royal Fantasy Bra — впечатлил своей королевской роскошью. Он украшен 4200 драгоценными камнями, центральным элементом которых стал рубин весом 52 карата. Стоимость этого ювелирного чуда составила десять миллионов долларов, и он стал символом величия и изящества модного бренда.

Very Sexy Fantasy Bra от Victoria’s Secret: 11 000 000 долларов

Самые дорогие комплекты белья: цены, которые шокируют. Фото © Youtube / K Channe

Victoria’s Secret известна своими роскошными коллекциями нижнего белья, но этот комплект, представленный в 2003 году, побил все рекорды. Very Sexy Fantasy Bra был украшен тысячами драгоценных камней, включая бриллиант Excelsior весом 70 карат — второй по величине в мире. Стоимость этого комплекта составила 11 миллионов долларов, а на подиуме его представила Хайди Клум.

Red Hot Fantasy Bra от Victoria’s Secret: 15 000 000 долларов

Ювелирные шедевры из золота и бриллиантов: бельё за миллионы. Фото © Youtube / GeniusDolphin

Этот комплект нижнего белья был признан самым дорогим в истории Victoria’s Secret. Тайские рубины и бриллианты (общее число — 1300 штук) сделали его настоящим шедевром ювелирного искусства. Стоимость комплекта составила 15 миллионов долларов, и хотя он привлёк огромное внимание на показе, покупателей на него не нашлось.

Бриллиантовое бикини от Сьюзан Розен: 30 000 000 долларов

Трусы за 30 миллионов долларов: кому это нужно и кто это сделал. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Corporate Gladiators

Завершаем нашу подборку самым дорогим предметом нижнего белья — бриллиантовым бикини, созданным Сьюзан Розен в 2012 году. Это произведение искусства, выполненное из платины, украшено крупными бриллиантами, среди которых выделяется грушевидный бриллиант в 51 карат и изумрудный камень весом 31 карат. Как пишет издание The Voice, стоимость этого шедевра поражает воображение — 30 миллионов долларов. Конечно, это скорее коллекционное украшение, нежели элемент гардероба.

Возникает вопрос: кто покупает такие изделия и зачем? Ответ кроется не только в материальной ценности. Для одних это способ выделиться, для других — статусный символ или предмет коллекционирования. Но одно можно сказать точно: эти трусы служат для восхищения, а не для повседневной носки.

Самые дорогие трусы в мире — это не просто одежда, а ювелирные шедевры, которые подчёркивают страсть человека к роскоши. И хотя они остаются недоступными для большинства, их созерцание — это уже отдельное удовольствие. Ранее Life.ru рассказывал о 7 самых жестоких наказаниях для наложниц в гареме.

Авторы Сергей Трофимов