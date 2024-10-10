Как правильно носить колготки: 5 хитростей, о которых не знают 90% женщин

Помимо того, где купить и сколько ден носить в определённую погоду, многие девушки задаются вопросом: а как правильно капроновые колготки выбрать? С чем сочетать? На улицах чаще всего встречаются женщины в чёрных, иногда цветных. Но в каких случаях какие колготки лучше подойдут под образ, а какие сделают колхозницей на вид.

Если вы не знали, существует несколько правил, определяющих, какие колготки и с чем надеть. Всем женщинам и девушкам в колготках важно знать эти секреты, чтобы производить правильное впечатление. Итак, Life.ru расскажет всё про капроновые колготки и как их носить.

Как правильно носить чёрные колготки

Чёрные колготки на девушке: как правильно носить. Фото © Freepik / ASphotofamily

Чёрные колготки — это не универсальный аксессуар, и их сочетание с одеждой требует внимания. Тонкое летнее платье с оборками и открытыми плечами — это лёгкий и воздушный образ. В нём чёрные колготки, особенно плотные, смотрятся неуместно. Они делают облик тяжёлым, визуально разбивают фигуру на части и портят пропорции.

Если вы всё же хотите носить чёрные колготки с лёгким платьем, блузой или юбкой, выбирайте плотные ткани, которые хорошо держат форму, например трикотаж или костюмную ткань. И не забудьте про обувь в тон чёрным колготкам!

Чёрные колготки с белым платьем и обувью в тон не лучшее сочетание, но иногда спасает. Фото © Freepik / Racool_studio

Если вы хотите создать образ, в котором чёрные колготки будут уместны, лучше выбрать платье из плотного материала с длинным рукавом. Также нужно помнить, что важно сочетать цвета и фактуры всех элементов одежды.

Девушки в колготках разных цветов: как выбрать

Как носить цветные колготки? Основное правило: чем ярче капроновые колготки, тем спокойнее и нейтральнее должен быть остальной ваш наряд. Не перегружайте образ множеством ярких элементов.

Яркие колготки и стильный образ. Фото © Freepik / © Freepik / YuliiaKa, © Freepik

Цветные капроновые колготки — это отличный способ добавить яркости и индивидуальности в ваш образ, но важно использовать их с умом. Если не хотите быть только в чёрной или белой одежде, стилисты разрешают добавить немного цвета, например сумку, шарф или шапку в тон капроновым колготкам. Но помните, что это должен быть только один аксессуар.

Девушкам в колготках, любящим яркие цвета, стоит прежде оценить свою фигуру. Броские оттенки, облегающие вещи визуально подчёркивают недостатки фигуры. Если вы не уверены в своих ногах, лучше выбрать более спокойные варианты капроновых колготок.

Капроновые колготки: сколько ден выбрать

Девушки в колготках: как подобрать образ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ngnganhs, callanexorcist

Когда на улице холодно, девушки в колготках часто не обращают внимания на сочетание их с другими вещами. Но стилисты знают пару секретов, как правильно и красиво подобрать капроновые колготки, чтобы не замёрзнуть и выглядеть стильно. Стоит запомнить лишь одну мысль: чем теплее верхняя одежда, тем плотнее должны быть колготки на женщине.

Капроновые колготки в сетку или с принтом: кому не подходят

Образы женщин в ажурных колготках или с интересным рисунком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blaireadiebee, calzedonia

Колготки с орнаментом и яркими принтами — это смелый выбор. Они могут выглядеть красиво, но подходят не всем. Такие колготки лучше всего смотрятся на стройных девушках без заметных возрастных изменений. Варикоз, пигментация и складочки на коленях могут добавить женщине в колготках с рисунком возраста.

При выборе капроновых колготок с орнаментом или ажуром важно помнить, что главное — это гармония с остальной одеждой и уверенность в себе. Девушки в колготках в сетку, с принтами или узорами привлекают к себе гораздо больше внимания. И не все оказываются к этому готовыми.

Колготки в сетку: как сделать образ крутым, а не пошлым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / сalzedonia

Колготки с ромбовидным узором, то есть в сетку, не только модные, они визуально стройнят ноги. Чтобы избежать впивающегося плетения и вульгарности, выбирать стоит капроновые колготки на размер больше. Ещё один вариант, как снизить градус пошлости, — надеть под сетчатые колготки матовые телесные, особенно это актуально в холодное время года.

Чтобы образ с сетчатыми колготками не выглядел слишком вызывающе, стилисты рекомендуют избегать глубокого декольте, корсетов и открытых плеч. Мини-юбки носите с осторожностью, дополняя их тяжёлой обувью и массивным верхом — свитером оверсайз, водолазкой, драповым пальто.