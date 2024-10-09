Измены, карма и даже родовое проклятие: Из-за чего женщины становятся бесплодными

Почему одни женщины живут в ужасных условиях, разделяют постель с алкоголиком или даже сами не прочь пропустить рюмашку, но при этом легко беременеют и рожают? А другие, ухоженные, следящие за здоровьем и живущие с любимым мужем женщины, снова и снова слышат от врачей о бесплодии? Откуда берётся этот недуг?

Как рассказала Life.ru сексолог и психолог Лариса Никитина, бесплодие — это относительное понятие. Со слов эксперта, есть первичное, вторичное и тотальное. «Если у женщины нет матки, к примеру, — она физически не может забеременеть. А бывает такое, что всё нормально, но беременность всё равно не наступает», — говорит эксперт. Периодически также бывает, что женское бесплодие наступает из-за мужчин.

Какие мужские ошибки приводят к женскому бесплодию

Из-за каких мужских ошибок у женщин наступает бесплодие? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Первый случай, когда женщина не беременеет, — женское тело не принимает партнёра. Это бывает, когда в роду было много историй, что женщин выдавали замуж против их согласия.

А у вас может быть связь с этой самой бабушкой, прабабушкой. И мужчина в недоумении, почему его женщина не беременеет, хотя у них всё хорошо. Лариса Никитина Сексолог, психолог

Также тело женщины, продолжает психолог, может не принимать партнёра, если кого-то из её предков по женской линии изнасиловал мужчина: «То есть половой контакт, а может, и беременность произошли без воли вашей бабушки или прабабушки».

Иногда причины бесплодия у женщины кроются в родовой памяти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AimPix

Многие могут даже не знать о таких ситуациях, но родственная связь играет большую роль. Как рассказывает эксперт, маркером такого насилия в роду всегда являются болезненные месячные у женщин и, как следствие, невозможность забеременеть.

Почему ещё может появляться бесплодие у женщин? Если существует ситуация, когда женщина отказывается от мужчины, от которого она планирует ребёнка, на психологическом уровне. Тогда беременность, соответственно, не наступает.

Почему из-за мужской измены женщина может стать бесплодной? Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Также, со слов сексолога, и сам факт измены может спровоцировать бесплодие у женщины. И чаще всего проблема именно в психологической измене мужчины, а не в физической.

Когда мужчина унижает, оскорбляет, обижает, вы испытываете стресс и, как следствие, не можете от него забеременеть очень длительное время. Либо если мужчина влюбился в другую, ваш организм блокирует возможность забеременеть. Лариса Никитина Сексолог, психолог