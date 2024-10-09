Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 16:00

Измены, карма и даже родовое проклятие: Из-за чего женщины становятся бесплодными

Некоторые женщины не могут иметь детей из-за проблем с репродуктивной системой. Но откуда они появляются? Оказалось, что причин много: от поведения мужчин с прабабушкой до банальной измены.

Почему одни женщины живут в ужасных условиях, разделяют постель с алкоголиком или даже сами не прочь пропустить рюмашку, но при этом легко беременеют и рожают? А другие, ухоженные, следящие за здоровьем и живущие с любимым мужем женщины, снова и снова слышат от врачей о бесплодии? Откуда берётся этот недуг?

Как рассказала Life.ru сексолог и психолог Лариса Никитина, бесплодие — это относительное понятие. Со слов эксперта, есть первичное, вторичное и тотальное. «Если у женщины нет матки, к примеру, — она физически не может забеременеть. А бывает такое, что всё нормально, но беременность всё равно не наступает», говорит эксперт. Периодически также бывает, что женское бесплодие наступает из-за мужчин.

Какие мужские ошибки приводят к женскому бесплодию

Из-за каких мужских ошибок у женщин наступает бесплодие? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Из-за каких мужских ошибок у женщин наступает бесплодие? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Первый случай, когда женщина не беременеет, — женское тело не принимает партнёра. Это бывает, когда в роду было много историй, что женщин выдавали замуж против их согласия.

А у вас может быть связь с этой самой бабушкой, прабабушкой. И мужчина в недоумении, почему его женщина не беременеет, хотя у них всё хорошо.

Лариса Никитина

Сексолог, психолог

А у вас может быть связь с этой самой бабушкой, прабабушкой. И мужчина в недоумении, почему его женщина не беременеет, хотя у них всё хорошо.
А у вас может быть связь с этой самой бабушкой, прабабушкой. И мужчина в недоумении, почему его женщина не беременеет, хотя у них всё хорошо.

Также тело женщины, продолжает психолог, может не принимать партнёра, если кого-то из её предков по женской линии изнасиловал мужчина: «То есть половой контакт, а может, и беременность произошли без воли вашей бабушки или прабабушки».

Иногда причины бесплодия у женщины кроются в родовой памяти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AimPix

Иногда причины бесплодия у женщины кроются в родовой памяти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AimPix

Многие могут даже не знать о таких ситуациях, но родственная связь играет большую роль. Как рассказывает эксперт, маркером такого насилия в роду всегда являются болезненные месячные у женщин и, как следствие, невозможность забеременеть.

Почему ещё может появляться бесплодие у женщин? Если существует ситуация, когда женщина отказывается от мужчины, от которого она планирует ребёнка, на психологическом уровне. Тогда беременность, соответственно, не наступает.

Почему из-за мужской измены женщина может стать бесплодной? Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Почему из-за мужской измены женщина может стать бесплодной? Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Также, со слов сексолога, и сам факт измены может спровоцировать бесплодие у женщины. И чаще всего проблема именно в психологической измене мужчины, а не в физической.

Когда мужчина унижает, оскорбляет, обижает, вы испытываете стресс и, как следствие, не можете от него забеременеть очень длительное время. Либо если мужчина влюбился в другую, ваш организм блокирует возможность забеременеть.

Лариса Никитина

Сексолог, психолог

Когда мужчина унижает, оскорбляет, обижает, вы испытываете стресс и, как следствие, не можете от него забеременеть очень длительное время. Либо если мужчина влюбился в другую, ваш организм блокирует возможность забеременеть.
Когда мужчина унижает, оскорбляет, обижает, вы испытываете стресс и, как следствие, не можете от него забеременеть очень длительное время. Либо если мужчина влюбился в другую, ваш организм блокирует возможность забеременеть.

Причиной бесплодия у женщин также может стать тот факт, что в роду мужчины умерло много детей, рождённых или ещё не рождённых. Поэтому перед тем, как планировать пополнение в семье, стоит проработать себя и партнёра психологически. Ранее Life.ru рассказывал, как отличить зрелого мужчину от мальчика, кто таковым просто притворяется.

Тайны народной медицины: жуткие методы и странные поверья Древней Руси
Тайны народной медицины: жуткие методы и странные поверья Древней Руси
Обложка ©

Шедеврум

Екатерина Хмелева
  • Wow
  • Комментарии Лайфу
  • Отношения / Психология
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров