Тайны народной медицины: жуткие методы и странные поверья Древней Руси

Международный день врача — это повод не только выразить благодарность современным медикам, но и вспомнить, как лечили людей в старину, когда вместо термометров и антибиотиков использовали заговоры, амулеты и страшные ритуалы. На Руси крестьяне искренне верили, что болезни приходят не просто так — их насылали либо в наказание за грехи, либо как проверку от высших сил. Простуда, боль в животе или даже эпидемия тифа — для каждого недуга находилось своё сверхъестественное объяснение, а методы лечения... вызывали ужас.

Простуда или визит лихорадки

Самые жуткие способы лечения в древности. Фото © Шедеврум

Обычная простуда в глазах крестьянина — это не что иное, как проделки злых сил. Лихорадку представляли в образе старух или злых дев, которые приходили по ночам, когда тело было ослаблено. Чтобы изгнать этих незваных гостей, больного укладывали на печь — считалось, что тепло поможет «выгнать» болезнь. Тело натирали свиным салом или дёгтем, а над пострадавшим читали заговоры. Но иногда этого было недостаточно. В таких случаях применяли более радикальные меры — больного окатывали ледяной водой или били по стенам хлева. Считалось, что лихорадка, как живое существо, должна испугаться шума и покинуть тело. А если это не помогало, в ход шли магические амулеты. Например, для защиты от простуды на шею вешали небольшие ножи или ложки — верили, что острые предметы отпугивают злых духов.

Заболевания желудка или проделки бесов

Как на Руси изгоняли болезни и бесов? Фото © Шедеврум

Боли в животе часто считали делом рук бесов. Если крестьянина мучили рези или вздутие, могли решить, что в него вселилась лягушка или змея. Лечение? Попробуй протащить больного через дыру в дереве. Да-да, в лесу выбирали крепкий дуб, делали в нём прорезь и проводили через неё страдальца, надеясь, что вместе с телом в этом отверстии останется и болезнь. Если речь шла о кишечных расстройствах, то обвиняли нечистую силу, которую якобы насылают враги или завистливые соседи. Чтобы избавиться от «порчи», использовали отвары на основе сильных горьких трав или другие противные на вкус настойки. Предполагалось, что злые духи, как и обычные люди, не переносят горькое и покидают тело.

Эпидемии — кара божья

Лечение болезней на Руси: ужасающие методы. Фото © Шедеврум

Когда в село приходила эпидемия, крестьяне верили, что это наказание за коллективные грехи. Лечить массовые болезни заговором одного знахаря было бессмысленно — тут требовалось привлечь весь посёлок. В ходе ритуала «опахивания» жители деревни собирались и вдовы или молодые девушки, запряжённые в соху, проводили магическую черту вокруг села, чтобы «закрыть» его от дальнейшего распространения болезни. Если же эпидемия уже вошла в дом, крестьяне могли попытаться выгнать её при помощи громких звуков: стреляли в воздух, били в стены и даже поджигали специальные травы, чтобы дым напугал злых духов.

Знахари и святые — главные спасители

День врача: народные способы врачевания в древности. Фото © Шедеврум

В самых сложных случаях, когда болезнь явно «послана свыше», крестьяне шли к знахарям или в церковь. Знахари умели останавливать кровотечения, делали массажи, а их главный инструмент — отвар из трав — считался универсальным лекарством. Но одной медицины было мало. Лечебные сеансы часто сопровождались молитвами, а иногда знахарь «перекладывал» болезнь на дерево или животное, считая, что недуг можно передать сильной берёзе или даже курице. При духовных хворях, таких как кликушество или одержимость, надежда оставалась только на священников. Одержимых приводили в монастыри, где над ними читали специальные молитвы и в ход шли чудотворные иконы. Считалось, что злобный дух, вселившийся в человека, начнёт метаться от молитв и в итоге покинет тело.