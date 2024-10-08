Россиянкам подсказали, как на первом свидании вычислить уверенного в себе мужчину
Психолог Тараянц: Уверенный в себе мужчина сразу говорит об успехах
Уверенный в себе мужчина проявит себя на первом же свидании. Обычно такие кавалеры любят выдвигать на первый план свои успехи, а также демонстрировать окружающим интеллект и остроумие. Об этом рассказал NEWS.ru клинический психолог Артём Тараянц.
Девушки могут сразу вычислить уверенного в себе мужчину, если он с первых слов описывает высокий уровень жизни и высказывается о своих социальных возможностях. Ему не нужно искать повод, чтобы обратить внимание на свои достоинства.
«Как правило, уверенный в себе парень не затягивает и старается сразу продемонстрировать то, что считает своими достоинствами: интеллект, остроумие, перечисление своих успехов, описание признаков высокого качества жизни, демонстрация своих социальных амбиций и возможностей», — добавил Тараянц.
На первом свидании также можно распознать в мужчине нарцисса. Одним из главных признаков является отсутствие эмпатии, также они любят врать. Причём делают они это даже в мелочах, когда нет необходимости. С такими партнёрами важно всё перепроверять. О том, что перед вами скуф, скажет лишний вес и отсутствие стиля. Такие мужчины не любят читать и познавать новое. Скуфа на первом свидании может выдать апатия и отсутствие карьерного роста, интересов и планов. Абьюзеры же будут намеренно понижать самооценку девушки, держать всё под контролем и устраивать эмоциональные качели. От такого человека бежать надо сразу, не оглядываясь.