Россиянкам подсказали, как на первом свидании вычислить уверенного в себе мужчину

Уверенный в себе мужчина проявит себя на первом же свидании. Обычно такие кавалеры любят выдвигать на первый план свои успехи, а также демонстрировать окружающим интеллект и остроумие. Об этом рассказал NEWS.ru клинический психолог Артём Тараянц.

Девушки могут сразу вычислить уверенного в себе мужчину, если он с первых слов описывает высокий уровень жизни и высказывается о своих социальных возможностях. Ему не нужно искать повод, чтобы обратить внимание на свои достоинства.