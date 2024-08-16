Как распознать нарцисса на первых свиданиях и не дать ему превратить жизнь в ад: Советы психолога

Отношения с людьми-нарциссами могут превратиться в настоящий ад. Поэтому распознать такого человека, который в процессе общения будет манипулировать вами и вытягивать жизненную энергию, важно ещё на ранних этапах. Как это сделать, объяснила RuNews24 руководитель социального проекта по психологической помощи "Выход есть!" Екатерина Береснева.

Специалист отметила, что нарциссическое расстройство личности (НРЛ) является официальным медицинским термином и стоит в одном ряду с социопатией и психопатией. Распознать у партнёра НРЛ вовсе не сложно. Одним из главных признаков является отсутствие эмпатии. Эти люди — тонкие психологи и манипуляторы. Они ищут людей с различными травмами и комплексами, цепляются за это и ставят в зависимость от себя.

"Нарциссов можно назвать эмоциональными вампирами. <…> В первом цикле отношений нарцисс проявляет себя так, что очень сильно располагает к себе. Потом начинается очень резкое обесценивание партнёра, но, например, который уже зависим от него. А следующий этап называется "аннигиляция нарцисса", когда он перестаёт видеть в человеке тот образ, который он составил у себя в голове. И это происходит со всеми их жертвами", — заявила психолог.

Эксперт подчеркнула, что такие люди достигают успеха в основном за счёт лжи. Причём врать они могут даже в мелочах, когда нет необходимости. С такими партнёрами важно всё перепроверять. Важно понимать, что с возрастом это расстройство только прогрессирует, поэтому к старости нарциссы, как правило, остаются озлобленными на весь мир, одинокими людьми.