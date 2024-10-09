Названы 6 запретных тем для разговора, которые превратят первое свидание в последнее

Семейный психолог Мария Бояркина перечислила стоп-темы для разговора на первом свидании. Если их поднять, то можно навсегда отвернуть от себя человека, который понравился.

В частности, не следует при первой встрече обсуждать политику и религию, поскольку это достаточно спорные темы и могут вызвать раздражение у партнёра. Кроме того, надо избегать разговоров о проблемах семьи, иначе романтичный ужин превратится в сеанс у психотерапевта.

«Не обсуждайте бывших возлюбленных, редко воспоминания о них — только позитивного характера. Собеседник может подумать, что вы не отпустили прошлые отношения, начнёт сравнивать», — добавила психолог в беседе с NEWS.ru.

Также нельзя говорить новому знакомому о своих комплексах, болячках и страхах. Вряд ли спутник мечтал выслушивать на первом свидании о том, как болит колено, или что вы боитесь потерять работу. Не следует выдавать сразу все свои знания и умения, фокусироваться на финансах и доходах.