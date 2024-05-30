Почему от мужчин с привычкой поливать грязью бывших стоит бежать без оглядки

Представьте ситуацию: вы знакомитесь с молодым человеком и идёте с ним на свидание. Встреча проходит приятно, но вот он начал говорить о бывших. Отзывается о них нелестно: одна истеричка, вторая не умела готовить, а третья — вообще меркантильная.

Оптимистка посчитает, что она лучше этих дам, и намечающиеся отношения точно не развалятся — она же не такая. А реалистка не стала бы продолжать общение с ухажёром, у которого все пассии бедовые. Почему поливание бывших грязью — повод не радоваться, а бежать, Life.ru рассказала психолог и кандидат психологических наук Мария Брюс.

Он скрытый нарцисс

Почему услышать из уст мужчины оскорбление бывшей — это красный флаг? Психолог объясняет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorynvd

Во время конфетно-букетного периода женщина смотрит на любимого сквозь розовые очки, маскирующие его недостатки. В этот период мужчина будет красиво ухаживать, превозносить вас над другими его знакомыми, принижая их значимость по сравнению с вашей.

Однако когда отношения с ним превратятся из сказки в рутину, вы гарантированно начнёте получать критику от партнёра. И сначала она будет незначительной. Но если пустить ситуацию на самотёк, то возлюбленный начнёт расшатывать ваши личные границы и давать всё более резкие комментарии. Мария Брюс Кандидат психологических наук

К сожалению, такая тактика, как поясняет далее психолог, свойственна мужчинам-нарциссам: сначала поднять до небес, потом обесценить и больно ударить о землю. После таких отношений зачастую приходится работать над упавшей самооценкой. Вы не сможете изменить человека, но вовремя уйти и не попасть под его влияние — вполне в ваших силах.

Чрезмерно упрям и эгоистичен

Эта единственная черта у мужчины гарантирует несчастье в отношениях. fizkes

Другая неприятная сторона таких личностей — непонимание своих ошибок. Бывает, что кому-то "везёт" влюбляться в неподходящих людей, но в случае расставания почти всегда виноваты оба. Если собеседник не видит своих ошибок в сложившихся ситуациях, но обвиняет во всём других, вам с ним наверняка будет сложно.

Подобный образ мыслей говорит, что перед вами эгоист и инфантил, избегающий любой ответственности. Он просто не способен поставить себя на место своих бывших и понять, почему вышло так, а не иначе. Мария Брюс Кандидат психологических наук

"Будьте уверены, — продолжает психолог, — если бы вы наблюдали за его отношениями с предыдущими партнёршами, вы бы поняли, в чём дело". Истеричка на деле оказалась бы девушкой со здоровыми личными границами, не согласной играть по его правилам. Плохая хозяйка была больше сосредоточена на карьере, чем на доме, но изначально мужчину это устраивало. Меркантильная нацелена на семью и хочет родить ребёнка. А его мизерная зарплата, патологическая жадность и нежелание расти усложнили бы жизнь в таких условиях.