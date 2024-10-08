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8 октября, 16:35

Маму в школу! Ой, на работу: Зумеры стали приходить на собеседования с родителями

NYP: Молодёжь поколения Z приходит на собеседования с родителями

Молодые люди на улицах Москвы. Фото © Life.ru

Молодые люди на улицах Москвы. Фото © Life.ru

Представители поколения Z (так называемые зумеры, люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012) всё чаще приходят на собеседования с родителями, а также заставляют мам и пап звонить на работу. На такую тенденцию обратили внимание в New York Post.

В целом зумеры не особенно настроены трудиться. Но предубеждения по поводу этого поколения есть и у самих работодателей: согласно опросу Intelligent, 39% компаний не хотят нанимать недавних выпускников колледжей.

Количество работающих зумеров в России растёт
Количество работающих зумеров в России растёт

В России также многие работодатели проявляют осторожность в отношении соискателей поколения Z. Зумерам часто отказывают при приёме на работу, считая их инфантильными и требовательными. Об особенностях этого поколения читайте на Life.ru.

Алена Пенчугина
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