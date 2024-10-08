Маму в школу! Ой, на работу: Зумеры стали приходить на собеседования с родителями

Представители поколения Z (так называемые зумеры, люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012) всё чаще приходят на собеседования с родителями, а также заставляют мам и пап звонить на работу. На такую тенденцию обратили внимание в New York Post.

В целом зумеры не особенно настроены трудиться. Но предубеждения по поводу этого поколения есть и у самих работодателей: согласно опросу Intelligent, 39% компаний не хотят нанимать недавних выпускников колледжей.