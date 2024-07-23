Количество работающих зумеров в России растёт

В 2023 году число самозанятых среди россиян, не достигших 18-летнего возраста, составило 146 тысяч человек, что на 54% больше, чем их количество в 2022 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информацию из ФНС.

Такое явление связывают с наличием на рынке труда рабочих предложений, не требующих каких-то особых профессиональных навыков. В основном, это официанты, курьеры, сотрудники сферы услуг, сельского хозяйства.