Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 05:44

Количество работающих зумеров в России растёт

ФНС: Количество самозанятых несовершеннолетних россиян выросло в 1,5 раза за год

В 2023 году число самозанятых среди россиян, не достигших 18-летнего возраста, составило 146 тысяч человек, что на 54% больше, чем их количество в 2022 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информацию из ФНС.

Такое явление связывают с наличием на рынке труда рабочих предложений, не требующих каких-то особых профессиональных навыков. В основном, это официанты, курьеры, сотрудники сферы услуг, сельского хозяйства.

Детей Южной Осетии обучат работе с дронами в новом технопарке
Детей Южной Осетии обучат работе с дронами в новом технопарке

А ещё такие вакансии позволяют подбирать удобный график для работников. Стандартные для многих пять рабочих дней в неделю кажутся кошмаром для подростков. А ранее карьерный консультант объяснила, почему зумеров не устраивает график 5/2 и какие неудобства они могут доставить работодателю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Владимир Озеров
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров