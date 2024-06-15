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15 июня, 00:50

Детей Южной Осетии обучат работе с дронами в новом технопарке

Замминистра образования Галаванов: В Южной Осетии детей обучат работать с дронами

Первый замминистра образования и науки Южной Осетии Александр Галаванов в ходе Международного экономического форума в Казани рассказал об инновациях в образовательной системе республики. Об этом пишет РИА "ФедералПресс".

Так, по его словам, дети и учителя в двух школах республики уже освоили электронный журнал, который "оправдал себя".

"Должен отметить, что всё прошло даже лучше, чем мы ожидали", — подчеркнул Галаванов.

Он рассказал, что в республике скоро откроют детский технопарк на базе уже имеющейся станции юных техников. Там дети смогут освоить 3D-моделирование и работу с дронами. Сообщил Галаванов и о скором введении в эксплуатацию нового детского лагеря на 150 мест, который был создан на деньги инвестиционной программы социально-экономического развития Южной Осетии и российских финансовых ресурсов.

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Ранее спикер южноосетинского парламента Алан Алборов заявил, что с Кремлём обсуждаются вопросы о возможном вхождении Южной Осетии в состав России. Помимо того, глава южноосетинского парламента отметил, что его страна проводит совместно с Россией скоординированную внешнюю политику.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Анатолий Симоненко
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