Детей Южной Осетии обучат работе с дронами в новом технопарке

Первый замминистра образования и науки Южной Осетии Александр Галаванов в ходе Международного экономического форума в Казани рассказал об инновациях в образовательной системе республики. Об этом пишет РИА "ФедералПресс".

Так, по его словам, дети и учителя в двух школах республики уже освоили электронный журнал, который "оправдал себя".

"Должен отметить, что всё прошло даже лучше, чем мы ожидали", — подчеркнул Галаванов.

Он рассказал, что в республике скоро откроют детский технопарк на базе уже имеющейся станции юных техников. Там дети смогут освоить 3D-моделирование и работу с дронами. Сообщил Галаванов и о скором введении в эксплуатацию нового детского лагеря на 150 мест, который был создан на деньги инвестиционной программы социально-экономического развития Южной Осетии и российских финансовых ресурсов.