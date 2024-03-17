В Южной Осетии заявили, что обсуждают с Россией вопрос вхождения в её состав

Вопросы о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждаются с Кремлём. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил спикер южноосетинского парламента Алан Алборов.

Журналисты задали председателю высшего представительного законодательного органа республики вопрос о том, не собирается ли это непризнанное государство провести референдум, касающийся его вхождения в состав РФ. В ответ на это законотворец подчеркнул, что все подобные моменты Цхинвал обсуждает с Москвой и решения по ним принимаются с учётом двусторонних отношений и договоров.

Помимо того, глава южноосетинского парламента отметил, что его страна проводит совместно с Россией скоординированную внешнюю политику. В то же время народный избранник порассуждал о том, когда, как он считает, Южная Осетия может стать частью России.

"Когда мы совместно с РФ придём к этой мысли, мы это сделаем", — заключил Алборов.