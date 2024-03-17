В Южной Осетии заявили, что обсуждают с Россией вопрос вхождения в её состав
Вопросы о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждаются с Кремлём. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил спикер южноосетинского парламента Алан Алборов.
Журналисты задали председателю высшего представительного законодательного органа республики вопрос о том, не собирается ли это непризнанное государство провести референдум, касающийся его вхождения в состав РФ. В ответ на это законотворец подчеркнул, что все подобные моменты Цхинвал обсуждает с Москвой и решения по ним принимаются с учётом двусторонних отношений и договоров.
Помимо того, глава южноосетинского парламента отметил, что его страна проводит совместно с Россией скоординированную внешнюю политику. В то же время народный избранник порассуждал о том, когда, как он считает, Южная Осетия может стать частью России.
"Когда мы совместно с РФ придём к этой мысли, мы это сделаем", — заключил Алборов.
Ранее Life.ru писал, что летом прошлого года по этому поводу высказывался государственный советник президента Южной Осетии Алана Гаглоева Вячеслав Гобозо. По словам политического деятеля, власти кавказской республики хотят, чтобы их страна вступила в Союзное государство России и Белоруссии.
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