Инфантильные и требовательные: Почему зумеров неохотно берут на работу, рассказали эксперты

Многие работодатели проявляют осторожность в отношении соискателей поколения Z. Зумерам часто отказывают при приёме на работу, считая их инфантильными и требовательными. Об этом рассказали эксперты по PR и HR Елизавета Леонтьева и Ксения Белоусова.

По их данным, работодатели опасаются особенностей зумеров в части восприятия информации. Им нужно всё объяснять кратко и доступно из-за так называемого клипового мышления. Кроме того, работу молодых людей приходится контролировать.

«В работе с молодой командой особенно важен онлайн-офис или CRM-система, где можно отслеживать выполнение задач и фиксировать стратегические цели компании», — подчеркнула Белоусова в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, зумеры могут быстро потерять интерес к работе, поэтому нужно распределять задачи в соответствии с сильными сторонами сотрудников. А для этого стоит проводить тесты при приёме на должность, отметили эксперты.

Зумеры ценят рост и карьерные перспективы, поэтому им нужно объяснять, как те или иные действия влияют на успех компании. При этом финансовый вопрос хоть и важен, но не первостепенен, поэтому представители поколения Z могут отказаться от работы, если она не приносит удовольствия.