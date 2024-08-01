Опрос показал, как проводят время миллениалы и зумеры
Опрос: Зумеры встречаются с друзьями чаще миллениалов, но тратят на это меньше
Зумеры более активно знакомятся в социальных сетях, чем миллениалы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flotsam
Зумеры чаще, чем миллениалы, организуют встречи с друзьями, а свободное время они предпочитают проводить на свежем воздухе. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты соответствующего исследования.
По данным исследования 2ГИС, 42% зумеров видятся с друзьями несколько раз в неделю, тогда как только 27% миллениалов придерживаются такого же графика. Также представители поколения Z предпочтительнее выбирают прогулки на свежем воздухе (66% опрошенных), обсуждение фильмов и сериалов (57%) и выезды на природу (50%).
В то время как миллениалы чаще организуют встречи дома (57%) или в общественных местах (51%), их основной досуг с друзьями — это отдых на природе и походы (68%). Они также предпочитают более затратные варианты досуга, такие как путешествия и культурные мероприятия. По данным опроса, 17% представителей поколения Y тратят на встречи с друзьями до пяти тысяч рублей, тогда как среди зумеров таких только 8%.
Зумеры также более активно знакомятся с друзьями через соцсети (28% против 15% у миллениалов) и находят их в библиотеках (3,2% против 1,4%). Большинство из них познакомились со своими друзьями в школе (59%), в то время как миллениалы — на работе (48%).
Таким образом, разница в частоте встреч и расходах между двумя поколениями, вероятно, обусловлена возрастом и уровнем дохода.
Ранее было проведено другое исследование, респондентами которого выступили зумеры. Так, в исследовании Аналитического центра НАФИ, проведённом в феврале 2024 года, было установлено, что 27% молодых людей до 24 лет хотят иметь много детей. Среди представителей поколения альфа (14–19 лет) этот показатель составляет 31%. Опрос также показал, что 82% молодых россиян внимательны к членам своей семьи, 47% имеют широкий круг общения, а 74% активно общаются с родителями.