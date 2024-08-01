Опрос показал, как проводят время миллениалы и зумеры

Зумеры чаще, чем миллениалы, организуют встречи с друзьями, а свободное время они предпочитают проводить на свежем воздухе. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

По данным исследования 2ГИС, 42% зумеров видятся с друзьями несколько раз в неделю, тогда как только 27% миллениалов придерживаются такого же графика. Также представители поколения Z предпочтительнее выбирают прогулки на свежем воздухе (66% опрошенных), обсуждение фильмов и сериалов (57%) и выезды на природу (50%).

В то время как миллениалы чаще организуют встречи дома (57%) или в общественных местах (51%), их основной досуг с друзьями — это отдых на природе и походы (68%). Они также предпочитают более затратные варианты досуга, такие как путешествия и культурные мероприятия. По данным опроса, 17% представителей поколения Y тратят на встречи с друзьями до пяти тысяч рублей, тогда как среди зумеров таких только 8%.

Зумеры также более активно знакомятся с друзьями через соцсети (28% против 15% у миллениалов) и находят их в библиотеках (3,2% против 1,4%). Большинство из них познакомились со своими друзьями в школе (59%), в то время как миллениалы — на работе (48%).

Таким образом, разница в частоте встреч и расходах между двумя поколениями, вероятно, обусловлена возрастом и уровнем дохода.