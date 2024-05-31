Исследование показало, какая часть зумеров хочет иметь много детей

82% молодых россиян внимательны к членам своей семьи, каждый второй имеет много друзей, а каждый четвёртый — 27% — хотел бы иметь много детей. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, приуроченном ко Дню защиты детей. Опрос проводился в феврале 2024 года, а участвовало в нём 1600 человек, результаты есть в распоряжении Life.ru.

Целых 80% представителей поколения альфа (14–19 лет) заявили, что внимательны к своим близким и родственникам. Причём с возрастом доля "внимательных" растёт. Так, в поколении зумеров (19–24 года) — 85% таковых. Большая часть обеих групп активно общается с родителями — 74%. Желание иметь большое количество детей изъявили 27% опрошенных (31% среди зумеров). Каждый десятый затруднился пока ответить на данный вопрос (10%).

47% респондентов отметили наличие у себя широкого круга общения.

"Чаще много друзей имеют представители поколения альфа (55%) и юноши (63% против 38% среди девушек). Реже о большом круге друзей заявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга — 38% против 49% среди ребят, проживающих в городах-миллионниках (47%) и населённых пунктах другого типа (47%)", — говорится в исследовании.

Напомним, завтра, 1 июня, в первый день лета, отмечается Международный день защиты детей. Праздник, который учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.