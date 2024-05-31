"Кис-кис", Love is и корочка хлеба: Россияне составили рейтинг вкусов детства В детство хотели бы вернуться 72,2% россиян 31 мая, 05:00 Россияне составили рейтинг вкусов детства. Freepik.com

Детство — это время счастливых улыбок, радостного смеха и, конечно же, любимых лакомств, которые навсегда остаются в памяти. В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, россияне рассказали, каким было их детство на вкус. В лидерах — свежий хлеб из булочной, жвачка Love is и даже чайный гриб.

В ходе опроса эксперты программы лояльности "Х5 Клуб" просили респондентов оценить 20 вкусов из детства, и в итоге рейтинг выглядит так:

Свежеиспечённый хлеб из булочной — оказался самым популярным воспоминанием о детстве у 75,5% .

— оказался самым популярным воспоминанием о детстве у . Мандарины на Новый год вспомнили 64% опрошенных.

на Новый год вспомнили опрошенных. Ирис "Кис-кис" вернул в детство 60,3% аудитории. Зубодробительные конфеты не признали только 3,4% зумеров.

вернул в детство аудитории. Зубодробительные конфеты не признали только зумеров. Пломбир в вафельном стаканчике выбрали 56,1%.

выбрали Жвачка Love is ассоциируется с детством у 44% опрошенных. Для 20,1% людей старше 40 такой ассоциации уже нет.

В список также вошли шоколадное яйцо Kinder Сюрприз (знакомо для 41,4% опрошенных до 40 лет), растворимые напитки Zuko и Yupi (40% всех возрастов), яичница с колбасой (35,9%). Примечательно, что в сердцах людей остался и чайный гриб (37,8%), он даже обошёл орешки со сгущёнкой (37,3%). А вот самым непопулярным вкусом детства стала сухая лапша быстрого приготовления (16,8%).

Также опрошенные поделились негастрономическими воспоминаниями о детстве, и выяснилось, что:

52,7% знают, что самая сильная детская валюта — это деньги из листьев.

знают, что самая сильная детская валюта — это деньги из листьев. 41,7% верили, что мягкие игрушки обладают душой, и укладывали каждую с собой спать, чтобы никто из них не обиделся.

верили, что мягкие игрушки обладают душой, и укладывали каждую с собой спать, чтобы никто из них не обиделся. 35,7% облизывали качели на морозе.

облизывали качели на морозе. 34,1% пробовали медовую акварель на вкус.

пробовали медовую акварель на вкус. 26,1% посчитали, что максимальную ностальгию вызывает воспоминание о прохладной воде в гранёном стакане, которую друг вынес из дома.

А ещё в детство хотели бы вернуться 72,2% россиян.

Кстати, один из самых действенных способов почувствовать себя счастливым — вспомнить детство. Подумайте про солнышко утром в окно, вкусные блинчики с вареньем, представьте новую игрушку или увлекательную книжку, беготню с ребятами во дворе, пахнущий бананом новый ластик и ванну с пузырьками. Подробнее про этот лайфхак читайте на Life.ru.

Авторы Александра Вишнякова