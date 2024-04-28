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28 апреля, 14:00

Кулинарные шедевры эпохи СССР: Скорее приготовьте эти 5 блюд — они напомнят вам о детстве

Для того чтобы погрузиться в детство, необязательно пересматривать семейные фотоальбомы. Повернуть время вспять можно и другими способами. Например, приготовить что-нибудь из детства. Собрали 5 рецептов, которыми пользовались наши бабушки и мамы. И нам пора!

Советская кухня хранит в себе ароматы и вкусы целой эпохи. Некоторые блюда практически забыты, но они могут вызвать настоящую ностальгию и вернуть вас в беззаботные дни советского детства. Вспоминаем пять блюд, которые помогут окунуться в прошлое.

Голубцы — рецепт прямо из СССР

Голубцы как в детстве — советский пошаговый рецепт. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Пахомова Людмила

Голубцы как в детстве — советский пошаговый рецепт. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Пахомова Людмила

Голубцы — блюдо интернациональное, но каждая хозяйка добавляла в рецепт что-то своё, делая его особенным. А приготовление всегда было своего рода ритуалом. Мягкие капустные листья, нежный фарш с рисом — всё это томилось в кастрюле, наполняя дом ароматами домашнего уюта.

Ингредиенты для советских голубцов

  • Капуста белокочанная — 1 шт.
  • Фарш мясной — 500 г
  • Рис — 100 г
  • Лук — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Томатная паста — 2 ст.л.

Как готовить голубцы — пошаговый рецепт

  1. Рис отварите до полуготовности.
  2. Смешайте фарш с рисом, добавьте мелко нарезанный лук, соль и перец.
  3. Капустные листья обдайте кипятком, чтобы они стали мягкими.
  4. Оберните фарш листами, сформируйте голубцы.
  5. Выложите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте томатную пасту и тушите до готовности.

Зразы картофельные по-советски

Как правильно приготовить картофельные зразы с грибами времён СССР? Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Как правильно приготовить картофельные зразы с грибами времён СССР? Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Зразы — пример того, как можно вкусно и сытно кормить большую семью, не тратя много средств. Помните тёплые семейные ужины, когда на столе появлялись зразы с золотистой корочкой, а внутри таилась ароматная грибная начинка? Да, этот вариант блюда именно с грибами! Давайте изучим поподробнее.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Грибы — 300 г
  • Лук — 1 шт.
  • Мука — для панировки
  • Масло растительное

Пошаговый рецепт картофельных зраз из СССР

  1. Сварите картофель, сделайте пюре.
  2. Грибы и лук обжарьте до готовности.
  3. Из пюре сформируйте круглые лепёшки, в центр каждой положите начинку из грибов и лука.
  4. Затем нужно защипать края, обвалять в муке и обжарить до золотистой корочки.

Классический советский рецепт котлет по-киевски

Котлеты по-киевски — забытый рецепт из СССР. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Котлеты по-киевски — забытый рецепт из СССР. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Котлеты по-киевски всегда были чем-то особенным. Конечно, не просто ужином, а праздником на тарелке. Хрустящая корочка, начинка, ароматное мясо... Приготовьте! Возможно, этот вкус вернёт вас в тот самый момент, когда вы попробовали этот советский деликатес впервые.

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 4 шт.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Панировочные сухари
  • Мука
  • Масло для жарки

Пошаговый рецепт советских котлет по-киевски

  1. Куриные грудки отбейте, сделайте неглубокий карман.
  2. В каждый карман вложите кусочек сливочного масла.
  3. Обваляйте в муке, яйце и сухарях.
  4. Обжарьте до золотистой корочки, затем запеките в духовке до готовности.

Манные биточки — рецепт эпохи СССР

Рецепт манных биточков на молоке из советской эпохи. Фото © Youtube / Любовь Сазонова

Рецепт манных биточков на молоке из советской эпохи. Фото © Youtube / Любовь Сазонова

Молочные биточки напоминают о тех нежных моментах из детства, когда бабушка угощала ими на ужин. Нежные, мягкие, иногда даже с лёгким вкусом ванили — они были идеальным блюдом для детей. Приготовьте их сегодня, чтобы ваш дом наполнился воспоминаниями о тех беззаботных днях.

Ингредиенты

  • Молоко — 500 мл
  • Манная крупа — 100 г
  • Сахар — 3 ст.л.
  • Соль — щепотка
  • Яйцо — 1 шт.

Как в детстве: пошаговый рецепт манных биточков

  1. Молоко доведите до кипения, всыпьте манку, варите на медленном огне, помешивая, до загустения.
  2. Остудите, добавьте яйцо, сахар и соль.
  3. Сформируйте биточки, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде.

Печенье "Юбилейное" — как готовили в СССР

Как приготовить печенье "Юбилейное" из СССР? Фото © ТАСС / Виктор Будан

Как приготовить печенье "Юбилейное" из СССР? Фото © ТАСС / Виктор Будан

Ну и на десерт хрустящее, сладкое печенье "Юбилейное", которое так часто встречалось на советских столах. Каждая такая печенька — это кусочек детства, который мгновенно возвращает в те времена, когда дома всегда пахло свежей выпечкой.

Ингредиенты

  • Мука — 500 г
  • Сахар — 200 г
  • Маргарин — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сода — 1 ч.л.

Пошаговый рецепт любимого печенья из детства

  1. Маргарин растопите, смешайте с сахаром и яйцами.
  2. Добавьте муку, соду, замесите тесто.
  3. Сформируйте печенье, выложите на противень.
  4. Выпекайте в духовке до золотистости.

Эти блюда помогут вспомнить забытые вкусы детства. Попробуйте приготовить их для семейного ужина, и пусть каждый кусочек будет наполнен теплом и уютом прошлых лет!

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
Обложка ©

ТАСС / Веэрмяэ Тийт

Сергей Трофимов
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