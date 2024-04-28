Кулинарные шедевры эпохи СССР: Скорее приготовьте эти 5 блюд — они напомнят вам о детстве
Для того чтобы погрузиться в детство, необязательно пересматривать семейные фотоальбомы. Повернуть время вспять можно и другими способами. Например, приготовить что-нибудь из детства. Собрали 5 рецептов, которыми пользовались наши бабушки и мамы. И нам пора!
Советская кухня хранит в себе ароматы и вкусы целой эпохи. Некоторые блюда практически забыты, но они могут вызвать настоящую ностальгию и вернуть вас в беззаботные дни советского детства. Вспоминаем пять блюд, которые помогут окунуться в прошлое.
Голубцы — рецепт прямо из СССР
Голубцы как в детстве — советский пошаговый рецепт. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Пахомова Людмила
Голубцы — блюдо интернациональное, но каждая хозяйка добавляла в рецепт что-то своё, делая его особенным. А приготовление всегда было своего рода ритуалом. Мягкие капустные листья, нежный фарш с рисом — всё это томилось в кастрюле, наполняя дом ароматами домашнего уюта.
Ингредиенты для советских голубцов
- Капуста белокочанная — 1 шт.
- Фарш мясной — 500 г
- Рис — 100 г
- Лук — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Томатная паста — 2 ст.л.
Как готовить голубцы — пошаговый рецепт
- Рис отварите до полуготовности.
- Смешайте фарш с рисом, добавьте мелко нарезанный лук, соль и перец.
- Капустные листья обдайте кипятком, чтобы они стали мягкими.
- Оберните фарш листами, сформируйте голубцы.
- Выложите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте томатную пасту и тушите до готовности.
Зразы картофельные по-советски
Как правильно приготовить картофельные зразы с грибами времён СССР? Фото © ТАСС / Семён Майстерман
Зразы — пример того, как можно вкусно и сытно кормить большую семью, не тратя много средств. Помните тёплые семейные ужины, когда на столе появлялись зразы с золотистой корочкой, а внутри таилась ароматная грибная начинка? Да, этот вариант блюда именно с грибами! Давайте изучим поподробнее.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Грибы — 300 г
- Лук — 1 шт.
- Мука — для панировки
- Масло растительное
Пошаговый рецепт картофельных зраз из СССР
- Сварите картофель, сделайте пюре.
- Грибы и лук обжарьте до готовности.
- Из пюре сформируйте круглые лепёшки, в центр каждой положите начинку из грибов и лука.
- Затем нужно защипать края, обвалять в муке и обжарить до золотистой корочки.
Классический советский рецепт котлет по-киевски
Котлеты по-киевски — забытый рецепт из СССР. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев
Котлеты по-киевски всегда были чем-то особенным. Конечно, не просто ужином, а праздником на тарелке. Хрустящая корочка, начинка, ароматное мясо... Приготовьте! Возможно, этот вкус вернёт вас в тот самый момент, когда вы попробовали этот советский деликатес впервые.
Ингредиенты
- Куриная грудка — 4 шт.
- Масло сливочное — 50 г
- Яйца — 2 шт.
- Панировочные сухари
- Мука
- Масло для жарки
Пошаговый рецепт советских котлет по-киевски
- Куриные грудки отбейте, сделайте неглубокий карман.
- В каждый карман вложите кусочек сливочного масла.
- Обваляйте в муке, яйце и сухарях.
- Обжарьте до золотистой корочки, затем запеките в духовке до готовности.
Манные биточки — рецепт эпохи СССР
Рецепт манных биточков на молоке из советской эпохи. Фото © Youtube / Любовь Сазонова
Молочные биточки напоминают о тех нежных моментах из детства, когда бабушка угощала ими на ужин. Нежные, мягкие, иногда даже с лёгким вкусом ванили — они были идеальным блюдом для детей. Приготовьте их сегодня, чтобы ваш дом наполнился воспоминаниями о тех беззаботных днях.
Ингредиенты
- Молоко — 500 мл
- Манная крупа — 100 г
- Сахар — 3 ст.л.
- Соль — щепотка
- Яйцо — 1 шт.
Как в детстве: пошаговый рецепт манных биточков
- Молоко доведите до кипения, всыпьте манку, варите на медленном огне, помешивая, до загустения.
- Остудите, добавьте яйцо, сахар и соль.
- Сформируйте биточки, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде.
Печенье "Юбилейное" — как готовили в СССР
Как приготовить печенье "Юбилейное" из СССР? Фото © ТАСС / Виктор Будан
Ну и на десерт хрустящее, сладкое печенье "Юбилейное", которое так часто встречалось на советских столах. Каждая такая печенька — это кусочек детства, который мгновенно возвращает в те времена, когда дома всегда пахло свежей выпечкой.
Ингредиенты
- Мука — 500 г
- Сахар — 200 г
- Маргарин — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Сода — 1 ч.л.
Пошаговый рецепт любимого печенья из детства
- Маргарин растопите, смешайте с сахаром и яйцами.
- Добавьте муку, соду, замесите тесто.
- Сформируйте печенье, выложите на противень.
- Выпекайте в духовке до золотистости.
Эти блюда помогут вспомнить забытые вкусы детства. Попробуйте приготовить их для семейного ужина, и пусть каждый кусочек будет наполнен теплом и уютом прошлых лет!
ТАСС / Веэрмяэ Тийт