Кулинарные шедевры эпохи СССР: Скорее приготовьте эти 5 блюд — они напомнят вам о детстве

Советская кухня хранит в себе ароматы и вкусы целой эпохи. Некоторые блюда практически забыты, но они могут вызвать настоящую ностальгию и вернуть вас в беззаботные дни советского детства. Вспоминаем пять блюд, которые помогут окунуться в прошлое.

Голубцы — рецепт прямо из СССР

Голубцы как в детстве — советский пошаговый рецепт. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Пахомова Людмила

Голубцы — блюдо интернациональное, но каждая хозяйка добавляла в рецепт что-то своё, делая его особенным. А приготовление всегда было своего рода ритуалом. Мягкие капустные листья, нежный фарш с рисом — всё это томилось в кастрюле, наполняя дом ароматами домашнего уюта.

Ингредиенты для советских голубцов

Капуста белокочанная — 1 шт.

Фарш мясной — 500 г

Рис — 100 г

Лук — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Томатная паста — 2 ст.л.

Как готовить голубцы — пошаговый рецепт

Рис отварите до полуготовности. Смешайте фарш с рисом, добавьте мелко нарезанный лук, соль и перец. Капустные листья обдайте кипятком, чтобы они стали мягкими. Оберните фарш листами, сформируйте голубцы. Выложите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте томатную пасту и тушите до готовности.

Зразы картофельные по-советски

Как правильно приготовить картофельные зразы с грибами времён СССР? Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Зразы — пример того, как можно вкусно и сытно кормить большую семью, не тратя много средств. Помните тёплые семейные ужины, когда на столе появлялись зразы с золотистой корочкой, а внутри таилась ароматная грибная начинка? Да, этот вариант блюда именно с грибами! Давайте изучим поподробнее.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Грибы — 300 г

Лук — 1 шт.

Мука — для панировки

Масло растительное

Пошаговый рецепт картофельных зраз из СССР

Сварите картофель, сделайте пюре. Грибы и лук обжарьте до готовности. Из пюре сформируйте круглые лепёшки, в центр каждой положите начинку из грибов и лука. Затем нужно защипать края, обвалять в муке и обжарить до золотистой корочки.

Классический советский рецепт котлет по-киевски

Котлеты по-киевски — забытый рецепт из СССР. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Котлеты по-киевски всегда были чем-то особенным. Конечно, не просто ужином, а праздником на тарелке. Хрустящая корочка, начинка, ароматное мясо... Приготовьте! Возможно, этот вкус вернёт вас в тот самый момент, когда вы попробовали этот советский деликатес впервые.

Ингредиенты

Куриная грудка — 4 шт.

Масло сливочное — 50 г

Яйца — 2 шт.

Панировочные сухари

Мука

Масло для жарки

Пошаговый рецепт советских котлет по-киевски

Куриные грудки отбейте, сделайте неглубокий карман. В каждый карман вложите кусочек сливочного масла. Обваляйте в муке, яйце и сухарях. Обжарьте до золотистой корочки, затем запеките в духовке до готовности.

Манные биточки — рецепт эпохи СССР

Рецепт манных биточков на молоке из советской эпохи. Фото © Youtube / Любовь Сазонова

Молочные биточки напоминают о тех нежных моментах из детства, когда бабушка угощала ими на ужин. Нежные, мягкие, иногда даже с лёгким вкусом ванили — они были идеальным блюдом для детей. Приготовьте их сегодня, чтобы ваш дом наполнился воспоминаниями о тех беззаботных днях.

Ингредиенты

Молоко — 500 мл

Манная крупа — 100 г

Сахар — 3 ст.л.

Соль — щепотка

Яйцо — 1 шт.

Как в детстве: пошаговый рецепт манных биточков

Молоко доведите до кипения, всыпьте манку, варите на медленном огне, помешивая, до загустения. Остудите, добавьте яйцо, сахар и соль. Сформируйте биточки, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде.

Печенье "Юбилейное" — как готовили в СССР

Как приготовить печенье "Юбилейное" из СССР? Фото © ТАСС / Виктор Будан

Ну и на десерт хрустящее, сладкое печенье "Юбилейное", которое так часто встречалось на советских столах. Каждая такая печенька — это кусочек детства, который мгновенно возвращает в те времена, когда дома всегда пахло свежей выпечкой.

Ингредиенты

Мука — 500 г

Сахар — 200 г

Маргарин — 200 г

Яйца — 2 шт.

Сода — 1 ч.л.

Пошаговый рецепт любимого печенья из детства

Маргарин растопите, смешайте с сахаром и яйцами. Добавьте муку, соду, замесите тесто. Сформируйте печенье, выложите на противень. Выпекайте в духовке до золотистости.