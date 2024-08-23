Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать на пике карьеры

По мнению четверти россиян, пик карьеры наступает в возрасте 35–39 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует RT.

Пятая часть россиян считает, что пика карьеры человек достигает в 40–44 года. А 17% полагает, что идеальный возраст для этого варьируется от 30 до 34 лет.

Еще 13% участников социологического исследования остановились на варианте 45–49 лет. Диапазоны 25–29 лет и 50–54 года выбрало одинаковое количество респондентов — по 6%. Также россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать на пике карьеры.