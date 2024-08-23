Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать на пике карьеры
RT: 37% россиян хотят получать на пике карьеры более 300 тысяч рублей
По мнению четверти россиян, пик карьеры наступает в возрасте 35–39 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует RT.
Пятая часть россиян считает, что пика карьеры человек достигает в 40–44 года. А 17% полагает, что идеальный возраст для этого варьируется от 30 до 34 лет.
Еще 13% участников социологического исследования остановились на варианте 45–49 лет. Диапазоны 25–29 лет и 50–54 года выбрало одинаковое количество респондентов — по 6%. Также россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать на пике карьеры.
«17% участников опроса ожидают зарплату в диапазоне от 200 до 250 тысяч рублей. Ещё 15% респондентов считают, что зарплата должна находиться в пределах от 250 до 300 тысяч рублей. 37% респондентов считают, что заработная плата должна превышать 300 тысяч рублей», — следует из результатов исследования.
Ранее карьерный консультант объяснила, почему зумеры не любят работу по графику 5/2. Кстати, из-за некоторых «красных флагов» можно и вовсе не пройти собеседование. А если следовать определённым стратегиям, то можно быстрее добиться повышения.