Врач рассказал, как порядок на рабочем месте поможет сохранить здоровье

Порядок дома и на рабочем месте поможет обойти вирусные заболевания, рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов. По его словам, проветривание помещений, использование антисептиков и маски убережёт от болезней, которые обостряются в осенне-зимний период.

"Патоген и его количество важны и являются ключевыми факторами возникновения инфекционного заболевания. Убирайте своё рабочее место и место жительства, проводите текущие и генеральные уборки, дезинфицируйте рабочие поверхности. Обязательно проветривайте помещения", — сказал инфекционист АО "Медицина" в беседе с РИАМО, отметив, что это поможет снизить численность бактерий, которые возбуждают болезнь, и тем самым предотвратить заражение.

Специалист подчеркнул, что попадание патогена респираторной и пищевой инфекции зачастую происходит через слизистые. По словам медика, лучше не трогать грязными руками лицо. Он посоветовал использовать защитную маску, перчатки, антисептики и чаще мыть руки.

Эксперт рассказал, что ещё один пункт, влияющий на здоровье, — возможность организма бороться с вирусами. Неронов отметил, что отдохнувший человек, придерживающийся ЗОЖ, устойчивее к бактериям, чем находящийся в постоянном стрессе.