Эксперт назвал "красные флаги" для эйчаров, из-за которых вас не возьмут на работу

Работодатели ценят амбициозных и уверенных в себе соискателей, но они запросто могут отказать кандидату в трудоустройстве из-за нереалистичных ожиданий от карьерного роста и зарплаты. Об этом "Газете.ru" рассказал основатель digital-агентства Adv.Cake Сергей Белов.

По словам собеседника издания, первым делом эйчары смотрят на профессиональный опыт человека: его навыки, стаж и кейсы. Затем оценивается темперамент и характер. Если кандидат некоммуникабельный или грубый, он рискует не вписаться в коллектив. Также в соискателях ценится постоянство, подчеркнул Белов. "Гастролёрам" же с большим послужным списком в трудовой книжке обычно указывают на выход.

"Если кандидат ожидает индексацию около 10–20%, то это адекватно. А если человек хочет через год зарабатывать в три раза больше, чем он просит сейчас, то очевидно, что нам будет не очень комфортно с таким человеком, потому что не так много людей, которые на самом деле могут вырасти в своих навыках в три раза за год", — признался эксперт.