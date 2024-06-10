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10 июня, 12:28

Россияне раскрыли, какие вопросы на собеседовании злят их больше всего

58% россиян считают неуместными вопросы о знаках зодиака при трудоустройстве

Наиболее неуместными на собеседованиях при трудоустройстве россияне считают вопросы о знаках зодиака и о том, зачем им вообще работа. Об этом говорят результаты социологического опроса, которыми поделились наши коллеги из RT.

Так, 58% респондентов заявили, что им кажутся странными вопросы о знаках зодиака и времени рождения, а 56% сообщили о недоумении от вопросов, зачем им в целом нужна работа и какое желание они бы загадали золотой рыбке. Количество опрошенных, которые считают неуместными задания на проверку личных качеств, составило 51%.

48% участников исследования недовольны вопросами о семейном положении и количестве детей, 41% респондентов заявили, что не любят, когда делают замечания их внешнему виду. Также 41% пожаловался на вопросы вроде "Почему мы должны взять именно вас?", "Почему вы хотите работать в нашей компании?". А ещё 37% опрошенных злят вопросы о долгосрочных планах — "Кем вы себя видите через X лет?". Треть от всех участников опроса выразили недовольство задачами на логическое мышление во время собеседования.

Опрос проводился методом множественного выбора ответов. В исследовании участвовали свыше трёх с половиной тысяч человек.

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Ранее Life.ru публиковал результаты опроса граждан России об оптимальной длительности отпуска. Выяснилось, что многим не хватает двух недель, чтобы как следует отдохнуть и восстановиться. При этом большая часть россиян считают, что максимальный срок отдыха не должен превышать месяца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Юрий Лысенко
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