Россияне раскрыли, какие вопросы на собеседовании злят их больше всего

Наиболее неуместными на собеседованиях при трудоустройстве россияне считают вопросы о знаках зодиака и о том, зачем им вообще работа. Об этом говорят результаты социологического опроса, которыми поделились наши коллеги из RT.

Так, 58% респондентов заявили, что им кажутся странными вопросы о знаках зодиака и времени рождения, а 56% сообщили о недоумении от вопросов, зачем им в целом нужна работа и какое желание они бы загадали золотой рыбке. Количество опрошенных, которые считают неуместными задания на проверку личных качеств, составило 51%.

48% участников исследования недовольны вопросами о семейном положении и количестве детей, 41% респондентов заявили, что не любят, когда делают замечания их внешнему виду. Также 41% пожаловался на вопросы вроде "Почему мы должны взять именно вас?", "Почему вы хотите работать в нашей компании?". А ещё 37% опрошенных злят вопросы о долгосрочных планах — "Кем вы себя видите через X лет?". Треть от всех участников опроса выразили недовольство задачами на логическое мышление во время собеседования.

Опрос проводился методом множественного выбора ответов. В исследовании участвовали свыше трёх с половиной тысяч человек.