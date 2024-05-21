Стало известно, какие компании больше внимания уделяют внешнему виду на собеседовании

Внешний вид соискателя, приходящего на собеседование, имеет значение для пятой части работодателей (21,4%), почти столько же эйчаров (17,4%) хотя бы раз отказывали кандидату в трудоустройстве из-за его облика. Результаты соответствующего исследования опубликовала "Газета.ru".

Выяснилось, что наиболее придирчиво к внешнему виду потенциальных сотрудников относятся в сфере обслуживания (26,7%) и при трудоустройстве административного персонала (21,2%). В первую очередь оценивается опрятность соискателя (22,1%), его волосы (19,6%), состояние кожи лица и рук (19,4%), обувь (18,8%), аксессуары (17,5%) и парфюм (16,3%). Также обращается внимание на макияж и зубы, а иногда даже физическую форму.

Для 28,7% специалистов, принимавших решение об отказе, решающим фактором стал неопрятный внешний вид кандидата. Ещё 12,4% заявили, что причиной отрицательного ответа стало несоответствие внешних параметров соискателя установкам компании. В то же время 19,3% работодателей выбирали сотрудника с нестандартными данными и зачастую вызывающим внешним видом, учитывая не соответствие требованиям этикета, а опыт и подход к рабочим процессам.